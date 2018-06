Alina Bica a fost achitata in dosarul ANRP, in care s-au dat condamnari de pana la 7 ani si jumatate

Dorin Cocos a fost condamnat la 3 ani

In acelasi dosar, omul de afaceri, o luna si 10 zile cu executare pentru trafic de influenta, iar fiul acestuia, Alin Cocos, a fost achitat.Totodata, Crinuta Dumitrean a fost condamnata la 7 ani si 6 luni de inchisoare, iar Sergiu Diacomatu - tot la 7 ani si 6 luni.Gheorghe Stelian a primit 6 ani de detentie.Potrivit ICCJ, au fost achitati Catalin Teodorescu, Remus Baciu, Emil Nutiu, Oana Vasilescu, Lacramioara Alexandru, Dragos Bogdan si Ionut Florentin Mihailescu.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel la completul de 5 judecatori al Inaltei Curti. Alina Bica a fost data, marti, in urmarire generala , dupa ce magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis condamnarea ei la patru ani de inchisoare cu executare pentru favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender. Tot marti, instanta suprema a decis achitarea Alinei Bica in dosarul in care a fost judecata alaturi de omul de afaceri Horia Simu si de fostul sef al ANAF Serban PopIn dosarul ANRP, in 29 mai, magistratii instantei supreme au amanat pronuntarea sentintei in acest dosar pentru 12 iunie, iar apoi pentru 29 iunie.La ultimul termen al procesului, din 16 mai, DNA a cerut condamnari cu executare la pedepse orientate spre maximum pentru Alina Bica, Crinuta Dumitrean, Dragos Bogdan, Sergiu Diacomatu, Catalin Teodorescu, Remus Baciu, Emil Nutiu, Stelian Gheorghe si Ionut Florentin Mihailescu.Pentru Dorin Cocos, care a facut mai multe denunturi, DNA a solicitat inchisoare cu executare, dar "in limite reduse", in timp ce pentru fiul acestuia, Alin Cocos, procurorul a cerut condamnare cu suspendare.La un alt termen al dosarului, judecatorii au respins cererea Alinei Bica, despre care se stia atunci ca se afla in Costa Rica, de a fi audiata prin videoconferinta, pe motiv ca documentele depuse de avocat nu dovedesc imposibilitatea acesteia de a se prezenta la proces. Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a cerut din ianuarie statut de refugiat politic in Costa Rica , anunta avocatul sau, la ICCJ, la unul din termenele in procesul ANRP. In 20 aprilie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spunea ca nu a primit personal si nu a auzit ca Ministerul Justitiei sa fi primit vreun document privind solicitarea Alinei Bica de acordare a statutului de refugiat politic , el subliniind ca nu Ministerul Justitiei este cel care permite unui inculpat sa paraseasca tara si nu ministerul este cel care ia masurile de interdictie, ci instantele, iar Ministerul Afacerilor Interne este cel care supravegheaza daca au fost respectate aceste masuri. El afirma ca in acest caz trebuie vazut daca fiecare si-a facut treaba.In acest dosar, Alina Bica a fost trimisa in judecata de procurorii DNA in decembrie 2014. Bica facea parte, la data faptelor, din Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor de la ANRP, alaturi de Crinuta Dumitrean, fosta sefa a ANRP, Sergiu Diacomatu si Remus Baciu, fosti vicepresedinti ai institutiei, deputatul Catalin Teodorescu, Dragos George Bogdan, fost vicepresedinte al ANAF, Oana Vasilescu si Lacramioara Alexandru.Gheorghe Stelian si expertul evaluator Emil Nutu au fost, de asemenea, trimisi in judecata. Celalalt membru al comisiei, deputatul Marko Attila, va fi cercetat separat deoarece a plecat din tara.Ei sunt acuzati de abuz in serviciu pentru ca ar fi aprobat despagubirea lui Gheorghe Stelian cu 89 de milioane de euro, pentru un teren din Bucuresti supraevaluat cu 62 de milioane de euro. In acest dosar a fost trimis in judecata si omul de afaceri Dorin Cocos, suspectat ca a solicitat 10 milioane de euro de la Gheorghe Stelian pentru a interveni pe langa comisia de la ANRP.Potrivit DNA, in iunie 2014, Alina Bica ar fi primit prin intermediul fostului sau consilier Ionut Mihailescu si in cote egale cu acesta un teren de 4.425 metri patrati in Snagov, in legatura cu validarea pe care Alina Bica ar fi dispus-o la 15 martie 2011, in calitate de secretar de stat si de reprezentanta a Ministerului Justitiei in Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor din cadrul ANRP, a unui dosar de despagubire pentru un teren din Capitala.