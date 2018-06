Avocatul Alinei Bica a recuzat completul de judecata. Un procuror a povestit cum a ajuns sa ceara condamnare cu suspendare pentru Tender

Audierea unei procuroare

Cum s-a ajuns la solicitarea inedita

Povestea procesului-verbal

Mustrarile de constiinta

Cererea de recuzare a avocatului a vizat-o in speccial pe Sorina Popescu, presedintele Completului de 5 judecatori de la Inalta Curte, care potrivit acestuia ar fi pus intrebari tendetioase unor martori si ar fi intampinat probleme privind consemnarea declaratiilor. "Nu credem ca se poate intampla acest lucru la Inalta Curte", a spus aparatorul. "Mai am o solicitare. Vreau sa particip la solutionarea cererii de recuzare", a solicitat Traila."Avem o rugaminte, martorii sa nu plece. Suspendam sedinta de judecata pana la judecarea recuzarii", a precizat judecatoarea Sorina Popescu, sefa Sectiei Penale, cea care conduce unul din Completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte.Avocatul a luat decizia dupa audierea unuia dintre martori, Nicolae Blaga, fostul consilier al Alinei Bica. Inalta Curte a audiat astazi mai multi martori din acest dosar, si ar mai fi trebuit sa audieze ca martori pe un judecator si pe Nicole Tender, sotia milionarului Ovidiu Tender.Fosta procuroare DIICOT, Silvia Stefanescu, in prezent pensionara, a explicat anterior Inaltei Curti detaliile prin care procurorii au ajuns sa ceara initial o condamnare cu suspendare in cazul lui Ovidiu Tender.Fosta procuroare a explicat ca Mirel Radescu, procurorul care a intrat in sedinta in dosarul Ovidiu Tender- Rafo Carom, ar fi iesit din dosar deoarece se mutase de la Serviciul Judiciar la un alt departament privind investigatii economice-financiare.Ea a fost cea care ar fi decis ca in locul acesteia sa intre procuroarea Claudia Curelaru. "Alina Bica a fost de acord cu propunerea mea", a spus Stefanescu.In octombrie 2014, cand urma ca dosarul lui Tender sa fie tras in pronuntare, a fost sunata de la secretariatul Alinei Bica, pentru a cobori cu caietul de sedinta din acest caz."In Secretariat, Alina Bica dicta ceva secretarei. Nu stiam ce. Cand am intrat in biroul ei am gasit-o acolo pe Claudia Curelaru si pe consilierul acesteia, Nicolae Blaga. Bica mi-a adus la cunostinta ca s-a luat hotararea ca in dosarul lui Ovidiu Tender, procuroarea Claudia Curelaru sa puna concluzii de condamnare cu suspendare. Din cate imi amintesc, Nicolae Blaga a spus ca trebuie sa se discute cu toti procurorii de la Judiciar, daca ar fi bine sa se ceara condamnarea lui Tender la o pedeapsa cu suspendare", si-a amintit procuroarea.Stefanescu a spus ca i-ar fi explicat Alinei Bica ca nu este de acord, avand in vedere complexitatea cauzei, prejudiciul si faptul ca in primul dosar Rafo, afaceristul Marian Iancu fusese condamnat la 11 ani de inchisoare, chiar daca prejudiciul era mai mic."I-am si spus: Rechizitoriul este al tau! Cum de esti de acord cu o pedeapsa cu suspendare? Mi-a spus ca este vorba de o cauza mai veche, i-am spus ca si cauza lui Marian Iancu era la fel de veche, si mi-a spus: Ce, nu ai incredere in mine? Nu se intampla nimic", a povestit Silvia Stefanescu.Stefanescu a explicat ca asa a ajuns sa scrie un proces verbal, semnat de ea, Bica si Curelaru, in care a consemnat ca sunt de acord ca procurorul de sedinta sa puna concluzii pentru o pedeapsa cu suspendare."Am semnat si am plecat in biroul meu. Ulterior mi-am pus intrebarea de ce Bica m-a chemat la ea in birou pentru a fi de acord pentru o hotarare pe care o luase anterior imoreuna cu Claudia Curelaru. Am ajuns la concluzia ca motivul pentru care am fost chemata a fost acela de a ma pune in imposibilitatea de a declara calea de atac in aceasta cauza", a spus Stefanescu.Fosta procuroare a explicat ca ar fi fost pusa in fata faptului implinit. "Ulterior, am avut mustrari de constiinta ca nu mi-am pastrat pozitia initiala", a spus Stefanescu."Nu am nicio explicatie de ce a facut acest proces verbal. Este prima data in activitatea mea de magistrat, cu 24 de ani vechime, in 2014, cand mi s-a cerut sa fiu de acord ca procurorul Curelaru sa puna concluzii de condamnare cu suspendare", si-a exprimat nedumerirea martora.Ea s-ar fi dus insa la procuroarea Claudia Curelaru si i-ar fi spus sa nu depuna concluziile scrise in dosarul Rafo-Carom. "Curelaru mi-a spus ca-i este frica de Alina Bica. I-am spus acesteia ca nu are ce sa ne faca, ca daca vom fi supuse unor presiuni, ne vom adresa CSM-ului. Am luat decizia de a ma adresa procurorului general adjunct al Romaniei, fostul meu sef DIICOT, Codrut Olaru", a spus Stefanescu. Acesta le-ar fi certat, pe Stefanescu si Curelaru, pentru ca au semnat procesul verbal."Dupa ce am plecat de la serviciu, am aflat ca Alina Bica a fost retinuta. S-au facut noi concluzii scrise, iar Curelaru a cerut condamnarea lui Tender la pedeapsa cu executare", a explicat Stefanescu.