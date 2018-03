Avocatul Alinei Bica: Medicii au sfatuit-o sa nu calatoreasca cu masina sau avionul. Judecator: Cu vaporul nu se poate deplasa?

Acuzatiile DNA

Iata dialogul din sala de judecata referitor la imposibilitatea Alinei Bica de a participa la sedintele de judecata:La termenul precedent, la momentul cand am prezentat motivele medicale, am cerut ca sedinta sa nu fie publica (..) Am recomandarea medicului din 7 martie si, de asemenea, vreau sa depun niste planse foto color, clienta mea mi-a transmis sa le depun la dosar. Este in imposibilitatea sa se deplaseze, inclusiv cu avionul, pentru ca problemele la coloana nu-i permit sa stea in sezut.Nu stiu sa va spun.Doriti sa dovediti o imposibilitate de deplasare?Doctorii au sfatuit-o sa nu calatoreasca cu masina sau avionul pe distante lungi. Solicitarea mea e de a declara nepublica sedinta sau, daca nu, aceste inscrisuri sa nu fie atasate dosarului.Sunt cele din presa?Nu, doamna judecator. Veti vedea din poze ca doar doamna Udrea statea jos in poze.O sa le depunem la dosar cu mentiunea confidential.Solicitam sa dispuneti efectuarea unei expertize medico-legale. Solicitarea e de a trimite o incheiere in care sa cereti efectuarea unei expertize medico-legala care sa stabileasca starea de sanatate. Mergand la institutul medico-legal din Costa Rica i s-a spus ca are nevoie de incuviintare de la instanta romana in prealabil. Procedura e apelare prin MAE, apoi prin Ministerul Justitiei, apoi comisie rogatorie prin forma scrisa. Cerem comisie rogatorie.Nu exista niciun document, un act medical care sa justifice imposibilitatea deplasarii. Actele medicale nu consemneaza nimic, sunt doar doua recomandari medicale, nu e pus nici macar un diagnostic. (..) Astazi s-a depus un set de inscrisuri in care nu se confirma prin diagnostic cu imposibilitatea deplasarii prin afectiune lombara, hernie de disc. Nu se face nicio precizare cu privire la imobilizarea pacientei. Scrie ce sa contina tratamentul. Apreciem ca nu exista niciun argument obiectiv sau proba care sa ateste ca inculpata nu poate veni indata in fata instantelor. Cererea comisiei rogatorie e neintemeiata.ICCJ respinge ambele cereri, considerand ca actele medicale depuse la dosar nu pot demonstra imposibilitatea prezentarii in instanta. Din poze, acelea sunt urme de ventuze.Nu sunt medic ca sa stiu, asa ca dispuneti dumneavoastra.Inteleg ca v-ati suparat, dar nici instanta nu accepta sa primeasca tot felul de notificari pe aspecte de notorietate. Instanta a considerat ca pacienta nu e in imposibilitate de deplasare. Sunt si alte mijloace de transport.Fosta sefa a DIICOT se afla, de cateva luni, in Costa Rica. Dupa plecarea Alinei Bica, in Costa Rica a ajuns si prietena ei, Elena Udrea. Ambele au spus ca ar vrea sa revina in Romania, insa situatia medicala nu le permite.Urmatorul termen a fost stabilit pentru 20 martie.In dosarul "Bica 1" sunt judecati, pentru abuz in serviciu, opt fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor - fosta sefa a DIICOT Alina Bica, in calitate de fost reprezentant al Ministerului Justitiei in comisia ANRP, Crinuta Dumitrean, Sergiu Ionut Diacomatu, Catalin Florin Teodorescu, Remus Virgil Baciu, Lacramioara Alexandru, Oana Vasilescu si Dragos George Bogdan.Evaluatorul Emil Nutiu si omul de afaceri Gheorghe Stelian sunt acuzati de complicitate la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave.