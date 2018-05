DNA a cerut condamnari dure in cazul fostei sefe DIICOT, Alina Bica, acuzata de spaga si abuz in serviciu in dosarul ANRP

Dosarele Alinei Bica

Inalta Curte a declarat azi finalizata cercetarea judecatoreasca in acest caz. Alina Bica nu este prezenta la proces, fiind plecata in Costa Rica, insa este reprezentata in dosar de un avocat. Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, mai este implicata in doua dosare.Ea a fost condamnata, pe 29 noiembrie 2017, de instanta suprema, la patru ani de inchisoare cu executare pentru favorizarea faptuitorului, iar fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a fost achitat, decizia nefiind definitiva.Bica mai are o condamnare primita in faza de fond a procesului, de 3 ani si 6 luni cu executare pentru favorizarea faptuitorului. Este vorba despre cazul in care este judecat si milionarul Horia Simu.Procurorul DNA a mai solicitat astazi condamnari cu executare in cazul celor implicati:- evaluatorul Emil Nutiu si milionarul Gheorghe Stelian - pentru complicitate la abuz in serviciu, pedepse orientate spre maximul infractiunii;- fostul presedinte al ANRP, Crinuta Dumitrean, fostul vicepresedinte ANRP, Sergiu Diacomatu, fostul deputat Catalin Teodorescu, fostul vicepresedinte ANRP, Remus Baciu, fostul vicepresedinte al ANAF, Dragos Bogdan - pentru abuz in serviciu, pedepse orientate spre maxim (limite speciale) - cu executare;- Lacramioara Alexandru si Oana Vasulescu, sef birou in cadrul Ministerului Justitiei, pedepse in limite speciale orientate spre minimul special - cu executare;- Ionut Mihailescu, fost consilier al Alinei Bica - pedeapsa maxima pentru complicitate la luare de mita;- in cazul lui Dorin si al lui Alin Cocos sa se accepte procedura simplificata de judecata, care presupune reducerea limitelor pedepsei cu o treime. In cazul lui Dorin Cocos, DNA a cerut condamnarea pentru trafic de influenta si dare de mita, dar sa se tina cont ca acesta a facut denunt, iar pedeapsa sa fie redusa cu jumatate. "Pedeapsa rezultanta sa fie executata prin privare de libertate cu deducerea masurilor preventive", a aratat DNA.- Alin Cocos - condamnat pentru complicitate la dare de mita la o pedeapsa in limite reduse cu o treime (deoarece a recunoscut acuzatiile), iar sentinta sa fie cu suspendare.Procurorul DNA a mai cerut Inaltei Curti sa admita actiunea civila a statului roman prin Ministerul Finantelor si obligarea in solidar a inculpatilor (cu exceptia lui Alin si Dorin Cocos - care nu sunt implicati in cazul privind modul in care s-a dat despagubirea - n.red.) la plasa sumei de 297.447.930 lei, reprezentand despagubire acordata in mod nelegal.DNA a mai cerut magistratilor ca prin decizia pe care o vor pronunta sa confiste un teren de la Alina Bica si suma de 10 milioane de euro de la Dorin Cocos.Avocatii si procurorul DNA isi sustin astazi pledoariile finale in dosarul privind despagubirea ilegala a omului de afaceri Gheorghe Stelian de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), caz in care este implicata si fosta sefa DIICOT, Alina Bica.La inceputul procesului, Inalta Curte a analizat o adresa trimisa de DNA, privind rolul pe care l-a avut SRI in acest dosar, in baza protocolului semnat intre Ministerul Public si serviciul secret.Avocatul Alinei Bica a aratat ca sesizarea din oficiu in acest dosar a pornit de la o nota a SRI si ca raspunsul trimis instantei nu era vizat de procurorul-sef DNA. Asa ca cerut un nou termen, pentru a solicita date suplimentare de la DNA, daca inainte de adresa initiala de autosesizare au existat probe furnizate de SRI.Magistratii i-au spus avocatului ca insista sa explice cum a fost afectat dreptul Alinei Bica la un proces echitabil. DNA a cerut respingerea probelor solicitate. In final, Inalta Curte a respins solicitarile avocatului. "Referitor la continutul raspunsului, ICCJ constata ca raspunsul este complet, nu se impune revenirea cu adresa la DNA", au motivat magistratii.In acest dosar sunt judecati, pentru abuz in serviciu, opt fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor - fosta sefa a DIICOT Alina Bica, in calitate de fost reprezentant al Ministerului Justitiei in comisia ANRP, Crinuta Dumitrean, Sergiu Ionut Diacomatu, Catalin Florin Teodorescu, Remus Virgil Baciu, Lacramioara Alexandru, Oana Vasilescu si Dragos George Bogdan. Evaluatorul Emil Nutiu si omul de afaceri Gheorghe Stelian sunt acuzati de complicitate la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave.Cei opt fosti membri ai Comisiei din ANRP sunt acuzati ca i-au aprobat omului de afaceri Gheorghe Stelian, in 2011, despagubiri pentru un teren de 13 hectare supraevaluat cu peste 62 de milioane de euro.Alina Bica mai este judecata, in acelasi dosar, si pentru luare de mita si abuz in serviciu, fapte de care a fost acuzata initial in dosarul "Bica 2". In urma unei decizii a instantei supreme, dosarul ANRP - Alina Bica include toate acuzatiile aduse fostei sefe DIICOT pentru fapte pe care le-ar fi savarsit ca membru in comisia ANRP, precum si acuzatiile fata de Dorin si Alin Cocos si Ionut Mihailescu.Omul de afaceri Dorin Cocos este judecat pentru doua fapte de trafic de influenta si dare de mita, iar fiul acestuia, Alin Cocos, pentru complicitate la trafic de influenta si complicitate la dare de mita.Procurorii DNA l-au trimis in judecata si pe Ionut Florentin Mihailescu, fost consilier al Alinei Bica, persoana apropiata lui Alin Cocos, pentru complicitate la luare de mita (doua fapte) .