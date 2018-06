DNA cere 10 ani de inchisoare pentru Bica. Inalta Curte urmeaza sa dea pronuntarea definitiva in primul dosar al fostei sefe DIICOT

DNA a cerut pedepse majorate

Condamnari si pentru ceilalti inculpati

Acuzatiile DNA

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a constatat astazi finalizata cercetarea judecatoreasca in acest dosar. Magistratii au respins mai multe probe, inclusiv o solicitare venita din Costa Rica, de la Alina Bica, care a cerut audierea prin video-conferinta.Alina Bica este judecata in trei dosare, iar acesta este primul caz care ramane in pronuntare in faza de apel. Inalta Curte mai judeca astazi un alt dosar al Alinei Bica, cel in care este judecata alaturi de fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu.Procurorul DNA a cerut judecatorilor pedepse majorate si cu executare in cazul celor trei inculpati din dosar. Alina Bica a fost condamnata in faza de fond a procesului la 3 si 6 luni de inchisoare pentru favorizarea faptuitorului. Fosta sefa a DIICOT fusese trimisa in judecata pentru luare de mita, dar magistratii au aratat ca nu sunt probe pentru aceasta acuzatie si au schimbat incadrarea."Faptele comise de magistrati in functii de conducere justifica o pedeapsa apropiata de maximul special prevazut de lege", a spus reprezentantul Ministerului Public. In plus, practica Inaltei Curti este mai dura in astfel de cazuri, asa ca s-ar impune o majorare a pedepsei.Procurorul a cerut sentinte grele si in cazul celorlalti doi inculpati din dosar: milionarul Horia Simu- condamnat la patru ani de inchisoare cu executare pentru cumparare de influenta, iar fostul sef al Fiscului, Serban Pop, trimis in judecata pentru complicitate la dare de mita, a primit pedeapsa de cinci ani de inchisoare pentru trafic de influenta."Persoanele inculpatilor si circumstantele acestora releva gradul sporit de periculozitate al acestora. Aplicati pedepse cu executarea in regimul penitenciar pentru toti cei trei", a aratat procurorul DNA.Un alt aspect asupra caruia DNA a atras atentia, cei trei inculpati mai sunt cercetati sau judecati in alte cauze penale.In acest moment, la Inalta Curte, avocatii inculpatilor pun concluzii de achitare a clientilor lor. Urmeaza ultimul cuvant pentru Simu si Pop si apoi cauza va ramane in pronuntare.In septembrie 2015, fosta sefa a DIICOT Alina Bica si fostul sef al ANAF Serban Pop au fost trimisi in judecata pentru luare de mita si respectiv complicitate la dare de mita, pentru solutionarea favorabila a unui dosar al omului de afaceri Horia Simu, acuzat de dare de mita."La data de 8 noiembrie 2014, inculpata Bica Alina Mihaela, in calitate de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, a primit, pentru sine, in mod indirect, printr-un intermediar (martor denuntator in cauza), suma de 17.500 euro din totalul sumei de 20.000 euro, pe care acesta din urma, in calitate de interpus, a primit-o de la inculpatul Pop Serban.Suma de 20.000 euro a reprezentat o parte din totalul sumei de aproximativ 230.000 euro ce a fost data de omul de afaceri in transe, pe parcursul a opt luni, in cursul anului 2014, inculpatului Pop Serban, pentru ca acesta sa o remita in scopul mentionat mai sus", au aratat procurorii in rechizitoriu.Anchetatorii sustin ca, in schimbul banilor primiti, Alina Bica ar fi determinat inlocuirea procurorului de caz si ar fi facut presiuni asupra unui alt subordonat de-al sau, pentru a fi pronuntata o solutie de clasare in dosarul in care Horia Simu era urmarit penal.