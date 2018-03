Doi procurori au relatat la Inalta Curte cum a facut Alina Bica presiuni in cazul Tender. Fosta sefa DIICOT vrea sa fie expertizata in Costa Rica

Condamnarea

Audierile de astazi

Veteranul de la DIICOT

Cum a fost scos din dosar

"Mi s-a luat doar dosarul acesta"

Comunica prin SMS cu Bica

"Ar fi bine sa cerem condamnare cu suspendare"

"Ne faceam de ras"

Scandalul fotografiilor

Ziare.

com

Alina Bica a cerut astazi prin intermediul avocatului efectuarea unei expertize medico-legale. Motivul: nu s-ar putea deplasa cu avionul din Costa Rica in Romania. Inalta Curte a respins solicitarea acesteia. Procurorul DNA s-a opus efectuarii acestei expertize: "aceste aspecte reflecta refuzul Alinei Bica de a se prezenta la proces."Alina Bica a aparut recent in fotografii alaturi de prietena sa , Elena Udrea, intr-un restaurant din Costa Rica. Avocatul fostei sefe DIICOT a depus un inscris din 7 martie 2018, emis de un medic din Costa Rica, care ar arata ca clienta lui e bolnava."Medicul i-a interzis deplasari cu masina sau avionul pe distante mari. Se poate deplasa doar pe distante mici", a spus avocatul. Pe de alta parte, acesta a sustinut ca Bica vrea sa dea declaratii in acest dosar.Instanta a apreciat ca inscrisurile medicale depuse la dosar nu sunt justificate pentru a se efectua expertiza medico-legala care sa arate starea medicala a Alinei Bica.In acest dosar, Alina Bica contesta o condamnare la 4 ani de inchisoare, primita in faza de fond a procesului, pentru favorizarea faptuitorului. Aceasta a fost achitata pentru doua infractiuni de abuz in serviciu si o alta de favorizarea faptuitorului. In acelasi dosar, fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu, a fost achitat.Alina Bica mai este judecata in alte doua dosare, unul legat de retrocedarile de la ANRP si unul in care este acuzata alaturi de milionarul Horia Simu.Doi procurorii de la DIICOT au fost audiati luni in fata Completului de 5 judecatori de la ICCJ. Ei au dat detalii legate de modul in care Alina Bica ar fi intervenit pentru ca procurorii sa ceara o condamnare cu suspendare in cazul Rafo-Carom, in care este judecat milionarul Ovidiu Tender.Unul dintre ei a explicat cum a fost "scos" din dosar, iar altul cum ar fi fost pus sa semneze un referat prin care sa ceara o condamnare cu suspendare in cazul omului de afaceri. Pe fondul scandalului legat de aparitia pozelor in care Alina Bica si Elena Udrea erau la Paris, procurorul nu a mai depus acest referat in instanta. In final, Ovidiu Tender a fost condamnat la 12 ani si 7 luni de inchisoare.Procurorul DIICOT Mirel Radescu a explicat Completului de 5 judecatori ca a fost desemnat din 2008 sa participe ca procuror de sedinta in dosarul Rafo-Carom, in care era implicat milionarul Ovidiu Tender. Dosarul era pe rolul Tribunalului Bucuresti.Mirel Radescu este unul dintre cei mai cunsocuti procurori DIICOT, el a intrat in mai multe dosare ale parchetului. Dupa ce Alina Bica a fost numita procuror-sef DICOT, Radescu ar fi fost chemat de aceasta in mai-iunie 2013 si intrebat care este situatia cazului, dar si ce solutie intrevede, condamnare sau achitare.El a explicat ca intr-un alt dosar disjuns din acesta, Rafo-VGB, in care era judecat milionarul Alexandru Iancu si unde a participat ca procuror de sedinta, s-au dat pedepse de 10 ani. "I-am spus ca, in opinia mea, Ovidiu Tender ar putea primi o pedeapsa de 15 ani de inchisoare", a rememorat Radescu.Procurorul a perceput discutia ca fiind una formala, colegiala, mai ales ca Alina Bica fusese procurorul care facuse rechizitoriul in acest caz."In august 2013, cand ma aflam in concediul de odihna, am primit de la procurorul-sef al Serviciului Judiciar, Silvia Stefanescu, un tabel cu dosare in care intram eu, din care reiesea ca nu mai participam ca procuror de sedinta in aceasta cauza. Pana la acel moment se administrasera probatorii in proportie de 80%.La ultimul termen la care participasem, s-a pus in discutie o cerere de efectuare a unei expertize tehnice, facuta de Alexandru Iancu, care a fost respinsa de instanta", a precizat procurorul DIICOT.Radescu a sunat-o pe sefa sa, Silvia Stefanescu, pe care a intrebat-o de ce nu mai participa in dosarul Rafo-Carom. "Mi-a spus:, fara a-mi oferi alte explicatii", a povestit procurorul DIICOT.Radescu a mai participat la una din sedintele de judecata, deoarece noul procuror nu era familiarizat cu dosarul, erau mii de fise facute de acuzare in acest caz, iar in proces a intrat un judecator tanar.In plus, muncise mult in el, zile intregi in care a stat la tribunal pentru a audia 10-15 martori sau pentru a administra alte probe."A doua zi dupa sedinta, am fost chemat de Alina Bica, care, pe un ton relativ imperios si chiar amenintator, mi-a spus sa nu-i mai subminez autoritatea si sa nu mai am nicio legatura cu dosarul Tender-Carom. Eu am inteles ca trebuie sa stau departe de acest dosar. Am perceput tonul Alinei Bica fiind amenintator, in considerarea faptului ca nerespectarea ordinelor sefilor putea fi considerata abatere disciplinara", a precizat procurorul DIICOT.Radescu s-a mai interesat de mersul dosarului, pe la avocati sau colegi, deoarece intra ca procuror in cauza Rafo-VGB.In septembrie 2013, sefa sa directa, Silvia Stefanescu, i-ar fi spus ca Alina Bica i-ar fi cerut sa faca o reechilibrare a dosarelor, deoarece ar fi avut prea multe. "In realitate am intrat in mult mai multe dosare. Practic, mi s-a luat doar acest dosar, Tender-Carom.Nu cunosc ca vreunui alt coleg al meu sa i se fi luat un dosar la care a participat ca procuror de sedinta", a tinut sa precizeze Mirel Radescu.Radescu a mai explicat ca a fost delegat in noiembrie 2013 la conducerea Biroului de Combatere a Macrocriminalitatii Economico-Financiare si Spalarea Banilor din DIICOT. "Am perceput atitudinea conducerii DIICOT ca o presiune, in sensul de a fi indepartat de la Serviciul Judiciar", a mai spus Radescu.La incetarea delegarii pe acesata functie, lui Radescu nu i s-a mai cerut acordul pentru o noua delegare.La randul sau, procurorul DIICOT Ionela Claudia Curelaru a povestit ca a aflat in septembrie 2013 de la colegul sau, Mirel Radescu, ca urmeaza sa intre ca procuror de sedinta in dosarul Rafo-Carom. Este vorba de procesul in care era judecat Ovidiu Tender."Am aflat de la Silvia Stefanescu si Mirel Radescu ca acesta voia sa ramana in dosarul Tender-Carom, insa nu i s-a permis de catre Alina Bica", a precizat procurorul.Cu mult timp inainte de a ramane cauza in pronuntare, la solicitarea Alinei Bica, ii comunicam prin SMS termenele acordate in cauza si uneori motivele amanarii.Aceasta a fost singura cauza in care Alina Bica mi-a cerut sa-i comunic datele.Inainte cu o zi sau doua de termenul din cauza Tender-Carom, in iunie 2014, Curelaru a fost sunata de Bica, care a chemat-o la ea in birou. Acolo era consilierul acesteia, Nicolae Blaga. Bica avea in fata o lista cu numele inculpatilor din Tender-Carom si faptele acestora."Mi-a zis direct: Ar fi bine sa cerem condamnarea pentru Tender cu suspendare sub supraveghere, motivand ca au trecut 10 ani de la data comiterii faptelor, ca inculpatul nu a facut nicio fapta penala. A mai adus si alte argumente pe care nu mi le amintesc".Alina Bica i-ar fi zis Ionelei Curelaru sa faca un referat in acest sens, pe care sa-l depuna in instanta. "Bica mi-a cerut sa-i spun Silviei Stefanescu sa coboare cu registrul Sectiei Judiciare, unde sunt notate sedintele si sa inregistreze referatul", a mai explicat Curelaru.Atunci cand a facut referatul prin care cerea condamnarea cu suspendare a lui Tender, procurorul DIICOT i-a explicat Alinei Bica ca nu a retinut toate argumentele prezentate. Alina Bica ar fi continuat ea redactarea referatului la calculator. "Bica a dictat continutul acestuia secretarei sale", a spus martora.La solicitarea fostei sefe DIICOT, Ionela Curelaru a semnat referatul si un proces verbal, facut in numele procurorului de sedinta.Totusi, procurorul DIICOT a vorbit cu sefa sa directa, Silvia Stefanescu, sa nu depuna referatul la tribunal. "Ne faceam de ras. Am discutat sa trec in zilele urmatoare pe la Alina Bica sa o conving sa nu o depunem. Nu era demn pentru un procuror sa faca asta. Se muncise multi ani in acest dosar.Probatoriul administrat in cauza nu justifica propunerea Alinei Bica pentru condamnare cu suspendare", a mai declarat procurorul DIICOT.Dosarul nu a ramas in pronuntare, asa ca referatul nu a mai fost depus. Ulterior, au aparut in presa fotografii cu Alina Bica si Elena Udrea, la Paris. Atunci, Ionela Curelaru s-a dus la Alina Bica: I-am spus ca ar fi bine sa nu mai depunem la dosar referatul, iar ea mi-a raspund: "Fa ce vrei ca oricum nu ma mai intereseaza!".Dupa acest eveniment, Ionela Curelaru a pus concluzii de condamnare cu executare in cazul lui Ovidiu Tender.Ionela Curelau a explicat un moment inedit, o discutie intre Stefanescu si Bica. Prima i-ar fi spus ca niciodata nu s-au depus "referate cu concluzii ale procurorului in favoarea inculpatului". "Bica i-ar fi raspuns: Ce Silvi, nu ai incredere in mine?".