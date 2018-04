Dosarul ANRP-Alina Bica: Inalta Curte a stabilit ultimul termen pe 20 aprilie. Fosta sefa DIICOT e tot in Costa Rica

Ar fi semnat ca "primarul"

Acuzatiile DNA

Ziare.

com

Completul de judecata a decis ca pe 20 aprilie avocatii si procurorul DNA sa vina pregatiti pentru pledoriile finale. Magistratii au aratat ca se va pune in discutie si daca o sa fie aplicat noul sau vechiul Cod Penal si majorarea onorariului expertilor din dosar.Alina Bica nu a fost prezenta la proces, ea este plecata in Costa Rica, insa a fost reprezentata in dosar de un avocat. Dintre inculpatii cunoscuti din acest dosar, in sala de judecata au fost prezenti milionarii Dorin Cocos si Gheorghe Stelian.Alina Bica mai este condamnata in doua dosare, in prima instanta. In ambele cazuri, fosta sefa a DIICOT este acuzata de favorizarea infractorului si a primit 4, respectiv 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare.Instanta a mai audiat joi pe unul dintre inculpati, Remus Baciu, fost vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) si membru in Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor din ANRP.El este acuzat in acest dosar de abuz in serviciu. Intr-un alt caz, fostul oficial a fost condamnat deja la 5 ani de inchisoare.Remus Baciu a aratat ca vrea sa dea o noua declaratie dupa ce si-a citit marturiile din acest dosar. "N-as vrea sa ramaneti cu impresia ca in raport de interpretarea pe care am dat-o eu legii, atitudinea mea in Comisie sa fie perceputa ca una de indolenta sau de nepasare", a punctat acesta."Eu nu am avut niciodata reprezentarea faptului ca trebuie sa cercetez personal fiecare dosar in parte. Sustin asta si jur", a precizat fostul vicepresedinte al ANRP.Remus Baciu a incercat sa-si acopere posibila vinovatie prin faptul ca nu stia legislatia in materie si procedurile de evaluare a terenurilor.El a dat detalii cum s-a ajuns la solutia angajarii unor experti evaluatori. "Eu am spus adevarul. Sunt gata sa fiu testat cu poligraful", a tinut sa arate Remus Baciu.In acest dosar sunt judecati, pentru abuz in serviciu, opt fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor - fosta sefa a DIICOT Alina Bica, in calitate de fost reprezentant al Ministerului Justitiei in comisia ANRP, Crinuta Dumitrean, Sergiu Ionut Diacomatu, Catalin Florin Teodorescu, Remus Virgil Baciu, Lacramioara Alexandru, Oana Vasilescu si Dragos George Bogdan. Evaluatorul Emil Nutiu si omul de afaceri Gheorghe Stelian sunt acuzati de complicitate la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave.Cei opt fosti membri ai Comisiei din ANRP sunt acuzati ca i-au aprobat omului de afaceri Gheorghe Stelian, in 2011, despagubiri pentru un teren de 13 hectare supraevaluat cu peste 62 de milioane de euro.Alina Bica mai este judecata, in acelasi dosar, si pentru luare de mita si abuz in serviciu, fapte de care a fost acuzata initial in dosarul "Bica 2". In urma unei decizii a instantei supreme, dosarul ANRP - Alina Bica include toate acuzatiile aduse fostei sefe DIICOT pentru fapte pe care le-ar fi savarsit ca membru in comisia ANRP, precum si acuzatiile fata de Dorin si Alin Cocos si Ionut Mihailescu.Omul de afaceri Dorin Cocos este judecat pentru doua fapte de trafic de influenta si dare de mita, iar fiul acestuia, Alin Cocos, pentru complicitate la trafic de influenta si complicitate la dare de mita.Procurorii DNA i-au trimis in judecata si pe Ionut Florentin Mihailescu, fost consilier al Alinei Bica, persoana apropiata lui Alin Cocos, pentru complicitate la luare de mita (doua fapte).