Dosarul ANRP: Inalta Curte ar putea da astazi sentinta pentru fosta sefa DIICOT, Alina Bica

Procurorul DNA a cerut la ultimul termen pedepse cu inchisoarea, orientate spre maximum. Alina Bica nu a fost prezenta la proces, fiind plecata in Costa Rica, insa avocatul ei a cerut achitarea.Afaceristul Dorin Cocos, judecat in acest dosar, si-a recunoscut acuzatia si a aratat magistratilor ca a colaborat cu DNA in alte cazuri. El a solicitat o sentinta redusa si cu suspendare. Milionarul Stelian Gheorghe, despagubit ilegal de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor a ANRP, a spus ca e dispus sa plateasca prejudiciul."Imi pare rau pentru aceasta situatie, nu ma consider vinovat pentru doua acte notariale depuse prin mine, am colaborat cu organele judiciare si nu am mintit cu nimic.Am uitat sa spun ceva important: nu am cerut nimanui nimic, eu am incasat banii si, daca e un prejudiciu, eu o sa il platesc", a sustinut Stelian Gheorghe.In acest dosar sunt judecati, pentru abuz in serviciu, opt fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor - fosta sefa a DIICOT Alina Bica, in calitate de fost reprezentant al Ministerului Justitiei in comisia ANRP, Crinuta Dumitrean, Sergiu Ionut Diacomatu, Catalin Florin Teodorescu, Remus Virgil Baciu, Lacramioara Alexandru, Oana Vasilescu si Dragos George Bogdan. Evaluatorul Emil Nutiu si omul de afaceri Gheorghe Stelian sunt acuzati de complicitate la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave.Cei opt fosti membri ai Comisiei din ANRP sunt acuzati ca i-au aprobat omului de afaceri Gheorghe Stelian, in 2011, despagubiri pentru un teren de 13 hectare supraevaluat cu peste 62 de milioane de euro.Alina Bica mai este judecata, in acelasi dosar, si pentru luare de mita si abuz in serviciu, fapte de care a fost acuzata initial in dosarul "Bica 2". In urma unei decizii a instantei supreme, dosarul ANRP - Alina Bica include toate acuzatiile aduse fostei sefe DIICOT pentru fapte pe care le-ar fi savarsit ca membru in comisia ANRP, precum si acuzatiile fata de Dorin si Alin Cocos si Ionut Mihailescu.Omul de afaceri Dorin Cocos este judecat pentru doua fapte de trafic de influenta si dare de mita, iar fiul acestuia, Alin Cocos, pentru complicitate la trafic de influenta si complicitate la dare de mita.Procurorii DNA l-au trimis in judecata si pe Ionut Florentin Mihailescu, fost consilier al Alinei Bica, persoana apropiata lui Alin Cocos, pentru complicitate la luare de mita (doua fapte).Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, mai este implicata in doua dosare.Ea a fost condamnata, pe 29 noiembrie 2017, de instanta suprema, la patru ani de inchisoare cu executare pentru favorizarea faptuitorului, iar fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a fost achitat, decizia nefiind definitiva.Bica mai are o condamnare primita in faza de fond a procesului, de 3 ani si 6 luni cu executare pentru favorizarea faptuitorului. Este vorba despre cazul in care este judecat si milionarul Horia Simu.In aceste doua dosare, Completul de 5 judecatori a stabilit ca in data de 11 iunie avocatii si procurorul DNA sa vina pregatiti pentru pledoariile finale.