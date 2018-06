Fostul consilier al Alinei Bica confirma: A vazut pe biroul sefei sale o statuie de bronz, asa cum spune ca i-a dat sotia lui Tender

Intelegerea Hrebenciuc-Patriciu-Tender

"Am inteles ca era destul de grea"

Discutiile cu procurorul de sedinta

Sotia milionarului Ovidiu Tender spusese tot azi in instanta ca i-a facut mai multe cadouri Alinei Bica: printre care o statueta de bronz, un ceas Rolex si o poseta Louis Vuitton.Judecatorul Mihai Udroiu a fost audiat ca martor in dosarul fostei sale sefe. El a aratat ca a fost intr-o relatie de amicitie cu Alina Bica, pana in 2015-2016. In perioada 1 iulie 2013 - noiembrie 2014, el a indeplinit functia de consilier al sefei DIICOT.Mihai Udroiu a dat detalii despre modul in care procurorul Mirel Radescu, care intra in procesul RAFO-CAROM, a fost indepartat din dosar. Radescu ar fi vrut sa faca si anchete, nu doar sa fie procuror de sedinta, a aratat acesta. "", a relatat Udroiu."Stiu ca Radescu era nemultumit ca nu mai intra in dosarul CAROM, stiu ca i-a luat locul Curelaru (Claudia Curelaru - n.red) . Nu imi amintesc sa fi existat o discutie aprinsa intre Bica si Mirel Radescu pe aceasta tema. Bica avea discutii aprinse cu multa lume", a precizat Udroiu."De la Bica stiu ca parerea ei era ca in dosarul CAROM trebuiau puse concluzii de condamnare cu suspendare, pe ansamblul cauzei. Motivul era, pe de o parte, geneza cauzei, adica modul in care au fost comise faptele.Existau discutii care puteau naste interpretari ale faptei de abuz, legate de propria societate in cazul lui Tender. Un alt argument era vechimea faptelor, din 2002 cred. In partea de drept, eu am inteles ca acuzatiile erau probate preponderent pe inscrisuri si expertize", a explicat Udroiu."De la Bica stiam ca Radescu isi dorea sa faca si urmarire penala, dar si sa isi sustina in continuare o parte din dosarele din instanta, de care era atasat. Bica era de parere ca procurorii de sedinta cu cea mai mare experienta ar trebui sa intre in sedinta la ICCJ, dosarul CAROM era la Tribunalul Bucuresti.La momentul respectiv, eu nu am perceput schimbarea procurorului drept o problema, avand in vedere ca perceptia era ca sunt probe. El era suparat ca a fost schimbat, dupa ce a fost parcursa aproape toata cercetarea judecatoreasca. Nu mi s-a parut ca era un impediment pentru buna desfasurare a cauzei".Magistratii i-au pus mai multe intrebari martorului.Ati vazut in biroul Alinei Bica o statueta de bronz, care reprezenta Justitia?Nu as putea sa va spun. Sigur avea una in biroul de la Ministerul Justitiei (Alina Bica a fost secretar de stat in MJ, in perioada 2009-2012 - n.red.), dar nu mai stiu daca a avut-o si la DIICOT. Stiu sigur ca avea statuia la Ministerul Justitiei, pentru ca in biroul ei erau des sedinte coordonate de ea si mereu le atragea atentia participantilor sa aiba grija sa nu ii darame statuia. Am inteles ca era destul de grea. Nu stiu nimic despre provenienta statuii.Magistratii au vrut sa stie cum s-a ajuns ca procurorii DIICOT sa puna initial concluzii pentru o condamnare cu suspendare in cazul lui Ovidiu Tender.Stiti ceva despre concluziile depuse in dosarul CAROM de procurorul Curelaru sau de procurorul Stefanescu?Stiu ca cele doua au discutat cu Bica despre concluziile din dosarul CAROM si s-a facut un proces verbal, conform caruia in dosar se vor pune concluzii de inchisoare cu suspendare. Nu mai stiu de la cine am aflat, probabil de la una dintre cele trei. Stiu sigur ca a existat acel proces verbal. Eu am participat la sedintele sectiei judiciare de la DIICOT pana la un conflict verbal cu unul dintre colegi. De atunci, nu am mai mers. Stiu ca se dezbateau acolo solutiile, daca trebuie declarate cai de atac.Stiti daca Bica era interesata de dosarul CAROM?Stiu ca o intreba pe Curelaru despre mersul dosarului, stiu ca in toamna lui 2014, inainte de concluzii, s-au intalnit la mine in birou, dar eu am iesit. Aceasta discutie a fost anterioara intocmirii procesului verbal despre care am mentionat mai sus.