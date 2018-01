Fostul consilier al Alinei Bica, Florentin Mihailescu, condamnat definitiv pentru marturie mincinoasa

"Nu a vrut sa dea declaratii"

Ziare.

com

Completul de 5 judecatori a mentinut o decizie similara data in iunie 2017 de instanta suprema. Magistratii au respins astazi apelurile facute de procurorii DNA si de Florentin Mihailescu. Sentinta este definitiva.Fostul ofiter de politie judiciara Florentin Ionut Mihailescu, cel care a consiliat-o pe Alina Bica in mandatul de sef DIICOT, a fost trimis in judecata de procurorii DNA fiind acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului. Florentin Mihailescu este acuzat ca in data de 13 iunie 2016 a refuzat, in fata judecatorilor instantei supreme, sa spuna tot ce stia in legatura cu faptele si imprejurarile in care Alina Bica ar fi luat, cu titlu de mita, suma de 17.500 de euro.Fosta sefa a DIICOT era judecata in acest caz pentru infractiunea de luare de mita. In septembrie 2015, fosta sefa a DIICOT Alina Bica si fostul sef al ANAF Serban Pop au fost trimisi in judecata de DNA pentru luare de mita si respectiv complicitate la dare de mita, pentru solutionarea favorabila a unui dosar al omului de afaceri Horia Simu, trimis si el in judecata pentru dare de mita.Pe 13 iunie 2016, Mihailescu a refuzat sa dea declaratie in calitate de martor. El a sustinut in fata judecatorilor ca: "datorita situatiei sale din celalalt dosar in care este cercetat in calitate de inculpat, situatia sa ar putea fi periclitata prin declaratia data in prezenta cauza in calitate de martor, daca ar face referire la persoana cu care este coinculpat in cealalta cauza, respectiv Bica Alina Mihaela, si a indicat acest motiv obiectiv ca fiind o piedica in a da declaratie in cauza pendinte aratand prin urmare ca alege sa nu dea declaratie de martor".Florentin Mihailescu este trimis in judecata intr-un al dosar al DNA, alaturi de fosta sa sefa, Alina Bica, dar si de afaceristii Alin si Dorin Cocos. Acuzatiile in cazul fostului consilier sunt de complicitate la infractiunea de luare de mita.Decizia de a nu da declaratii a venit dupa ce Mihailescu a fost martor-denuntator in acest caz. Pe 17 februarie 2014, el a dat declaratii la DNA si a fost confruntat cu Alina Bica. De asemenea, Mihailescu a recunoscut faptele in propriul sau dosar, unde a dat declaratii ample, pe 18 septembrie si 9 octombrie 2015, in fata instantei supreme.