Inalta Curte a anuntat cand ar putea finaliza dosarul fostei sefe DIICOT, Alina Bica

Instanta a anuntat ca pe 11 iunie vor fi citati ca martori procuroarea Silvia Stefanescu, judecatorul Mihai Udroiu, afaceristul Ovidiu Tender si sotia acestuia, Nicoleta Tender, si fosta sefa a Companiei Nationale de Investitii, Ana-Maria Topoliceanu.Inalta Curte a aratat ca la acest termen, in functie de de ce se intampla cu audierile, avocatii sa vina pregatiti sa spuna concluziile finale. Alina Bica nu s-a prezentat astazi la proces, ea fiind in Costa Rica.Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a fost condamnata, pe 29 noiembrie 2017, de instanta suprema, la patru ani de inchisoare cu executare pentru favorizarea faptuitorului, iar fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a fost achitat, decizia nefiind definitiva.In dosarul cunoscut sub numele "Bica 2", fosta sefa a DIICOT este acuzata de procurorii DNA de favorizarea fostului ministru al Economiei Adriean Videanu, in dosarul Romgaz-Interagro, si a omului de afaceri Ovidiu Tender in dosarul Rafo-Carom, precum si de abuz in serviciu.Dosarul a ajuns la ICCJ in iunie 2015, judecarea a inceput in septembrie 2015 si s-a incheiat dupa 15 termene, in 23 noiembrie 2016.In rechizitoriu, procurorii sustin ca in 24 septembrie 2013, intr-un dosar instrumentat de catre DIICOT - Structura Centrala, procurorul de caz a dispus luarea masurilor asiguratorii prin instituirea unui sechestru asupra unui numar de 80 actiuni, detinute la o firma de catre Adriean Videanu."La data de 25 februarie 2014, pentru a-l favoriza pe Videanu Adriean, inculpata Bica Alina Mihaela, in calitate de procuror sef al DIICOT, a dispus printr-o ordonanta, cu incalcarea prevederilor legale de competenta (...) admiterea solicitarii inculpatului Videanu Adriean si a ridicat sechestrul asigurator", mai arata anchetatorii.Procurorii sustin ca, la cererea de ridicare a sechestrului, Adriean Videanu ar fi depus inscrisuri din care ar fi rezultat, in mod fals, ca nu mai detinea actiunile respective din august 2012.