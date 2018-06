Inalta Curte ar putea da astazi doua sentinte definitive in cazul Alinei Bica. Cate procese are pe rol fosta sefa DIICOT

Dosarul ANRP

A plecat in Panama?

Este vorba de cazurile in care este judecata ca i-ar fi favorizat pe milionarii Horia Simu - intr-o speta si Adriean Videanu si Ovidiu Tender - in celalalt dosar.Bica a fost condamnata in ambele dosare in faza de fond, la trei ani si 6 luni de inchisoare si la 4 ani de inchisoare.Fosta sefa a DIICOT este in prezent in Costa Rica, unde a cerut azil politic. Ea a solicitat in ambele dosare sa fie audiata prin videoconferinta, dar cererile i-au fost respinse.Intr-un al treilea dosar, in care este implicata Alina Bica, privind despagubirea frauduloasa a omului de afaceri Gheorghe Stelian de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), Inalta Curte ar putea pronunta sentinta, in faza de fond a procesului, pe 29 iunie.In ambele dosare in care Inalta Curte a ramas in pronuntare si urmeaza sa dea sentintele definitive, procurorii DNA au pus concluzii pentru o condamnare mai mare in cazul Alinei Bica. In dosarul in care este judecata alaturi de Horia Simu, DNA a solicitat o pedeapsa de 10 ani de inchisoare. Avocatul acesteia a cerut evident achitarea.Alina Bica a stat in arest preventiv din 31 ianuarie 2015 pana la 15 iunie 2015, inclusiv.La ultimul termen din dosar, sotia lui Ovidiu Tender a declarat ca fosta sefa DIICOT nu mai e in Costa Rica, ci ca s-ar fi mutat in Panama.