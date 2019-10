Martorii isi mentin declaratiile la rejudecarea procesului Alinei Bica. Avocatii invoca decizia CCR

Martori-cheie

Udrea: Nu mai calca in Romania

La acest termen urmeaza sa fie audiati ultimii doi martori.Este vorba de procesul in care se rejudeca apelul, dupa ce a desfiintata sentinta definitiva la 4 ani de inchisoare primita de Alina Bica, in baza deciziei CCR privind completurile de 5 judecatori.Avocatii fostei sefe DIICOT au incercat sa puna in discutie, in timpul sedintei, o cerere privind situatia juridica a dosarului dupa motivarea deciziei CCR privind completurile specializate de la Inalta Curte. Practic, sa ceara rejudecarea de la zero a intregului proces. Instanta a amanat discutia, dupa audierile de martori.La termenul de luni au fost audiati doi martori-cheie, procurorii DIICOT Claudia Curelaru si Mirel Radescu. Cei doi si-au mentinut toate declaratiile date anterior in acest caz, la DNA, in faza de fond a procesului si in faza de apel."Am fost colege foarte scurt timp. Doar un an. Am interactionat foarte putin. A fost vorba doar de acel episod, cazul Ovidiu Tender in care am fost desemnata procuror de sedinta.," declara Curelaru.Elena Udrea sustinea la inceputul acestei luni ca fosta sefa a DIICOT Alina Bica "nu mai calca in Romania".," declara Udrea.