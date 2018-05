Milionarul Simu si-a schimbat declaratia in favoarea Alinei Bica: Am devenit emotiv dupa arestare

Avocat: Nu poate calatori cu avionul

Este vorba de dosarul in care Alina Bica contesta o condamnare de 3 ani si 6 luni cu executare pentru favorizarea faptuitorului, primita in faza de fond a procesului.In acest caz, omul de afaceri Horia Simu a fost condamnat la patru ani pentru cumparare de influenta, iar fostul sef al ANAF Serban Pop la cinci ani de inchisoare pentru trafic de influenta. Decizia pe care Completul de 5 judecatori o va da in acest caz este definitiva.Milionarul Horia Simu a facut astazi mai multe precizari in instanta si a explicat ca isi retrage partea din declaratii potrivit carora "comisionul" ar fi ajuns la "conducerea DIICOT".El si-a modificat declaratiile date la DNA si in faza de fond a procesului. "Sunt o fire emotiva, iar instanta de fond m-a intrerupt frecvent. Pana sa fiu arestat, nu eram emotiv", a explicat Horia Simu.Acesta este cel de-al treilea dosar in care este implicata fosta sefa DIICOT si care este aproape de pronuntare. Inalta Curte a stabilit ultimul termen in dosarul ANRP pe 15 mai, iar in cazul in care este implicat Adriean Videanu, pe 11 iunie.Avocatul Alinei Bica a depus, luni, la Inalta Curte mai multe documente medicale, potrivit carora clienta sa nu poate calatori o perioada. "Nu are voie cu avionul. Cursele transatlantice s-au desfiintat de 50 de ani, nu mai erau profitabile", a explicat aparatorul fostei sefe DIICOT."Alina Bica vrea sa dea o declaratie in acest dosar. Ea nu se poate prezenta la proces. Depun documente, potrivit carora din ianuarie 2018 are un carnet provizoriu de refugiat. La acest moment, in realitate, ea nu poate parasi teritoriul costarican. Statutul provizoriu expira pe 30 ianuarie 2019.In baza Statutului refugiatilor stabilit de Conventia de la Geneva, cerem sa fie audiata din Costa Rica prin videoconferinta", a sustinut avocatul.Aparatorul cere ca Inalta Curte sa solicite la DNA daca in acest dosar s-au efectuat acte de urmarire penala in colaborare cu SRI. Aparatorul lui Horia Simu a facut o cerere similara, pentru a solicita atat la DNA, cat si la SRI, detalii despre acest caz.Procurorul DNA arata ca actele medicale depuse de Bica nu ar arata ca aceasta ar fi in imposibilitate de a fi prezenta la proces."Este o eroare de traducere, ea nu are calitatea de refugiat. Intr-o cauza similara (Elena Udrea-Gala Bute - n.red.), Inalta Curte a respins cererea de audiere prin videoconferinta", a spus procurorul DNA.Inalta Curte urmeaza sa se pronunte, prin incheiere de sedinta, pe solicitarile avocatilor.Milionarul Horia Simu a fost audiat astazi in fata Completului de 5 judecatori. Inca de la inceputul marturiei, el a explicat ca doua dintre "elementele" pe care le-a aratat anterior in declaratii nu si le mai mentine."Nu recunosc acuzatiile din acest dosar", a declarat Simu. Afaceristul a explicat ca in dosarul care fusese deschis initial la DIICOT nu era nimic in neregula. De altfel, cazul a fost solutionat cu neinceperea urmaririi penale (NUP).Inainte de a primi NUP, el ar fi primit de la DIICOT o cerere de informatii despre activitatea Cuprom. La scurt timp, milionarul a fost vizitat de avocatul Pop Serban, fost sef al Fiscului."Mi-a spus ca o sa am probleme la DIICOT. Nu mi-a spus de la cine a aflat despre aceste probleme, eu stiam ca dosarul respectiv fusese solutionat, iar eu cumparasem de la banca creanta respectiva. Cunoscand ca este avocat, l-am intrebat ce se poate face, avand in vedere doar aspectele juridice", a tinut sa precizeze Simu."La doua-trei luni de la aceasta intalnire, Pop Serban a revenit la firma. Mi-a spus ca problemele juridice sunt deosebit de grave, dar se pot inchide contra unui comision de 1.500.000 de euro. La parchet si la instanta de fond am spus ca Pop Serban mi-a relatat ca suma de bani respectiva trebuie dusa la cineva din conducerea DIICOT. Nu mai mentin aceasta afirmatie din declaratiile anterioare", a aratat Simu.Milionarul a explicat contextul in care a dat declaratii la parchet: dupa ce a fost scos din arest unde statuse trei luni, iar trei zile consecutiv ar fi fost "tinut" in ancheta 12 ore, 10 ore si 11 ore.Ati fost asistat de avocat?Am avut avocat ales."Procurorul Popovici (Gheorghe Popovici- n.red.) mi-a propus doua solutii. Prima era de a ramane martor in cauza, daca eram de acord sa-i denunt pe procurorii DIICOT: Codrut Olaru, Catalin Purcarin si Alina Bica. Deoarece nu-i cunosteam, am refuzat sa dau curs solicitarii.A doua solutie propusa de procuror a fost in sensul sa scriu ca banii ajung la cineva din conducerea DIICOT, nu se mai dispunea o alta propunere de arestare preventiva. Si astazi imi este rusine ca am acceptat.Acesta este contextul in care am facut afirmatia ca cele relatate de Pop Serban, privind suma de 1.500.000 de euro, ar fi urmat sa ajunga la cineva din conducerea DIICOT.", s-a intors in declaratii Simu.El a mai sustinut ca i-ar fi spus unei angajate ca are o datorie de 1,5 milioane de euro la Pop Serban.Instanta de fond nu m-a lasat sa fac aceste aspecte. Sunt o fire emotiva, iar instanta de fond m-a intrerupt frecvent. Eu am devenit emotiv dupa arestare.Aveti o declaratie pe zece pagini, ati stat doua ore?Nu puteam sa-mi continui ideile, va dau cuvantul meu de onoare. Puteti urmari inregistrarile. Intrebati avocatii.Vorbeati de oameni puternici din DIICOT in declaratie.Mentin afirmatia de la instanta de fond in sensul ca Serban Pop a spus ca oamenii care urmau sa primeasca suma de 1.500.000 de euro erau, dar nu mentin afirmatia ca erau"Ulterior pretinderii de catre Pop Serban a sumei de 1,5 milioane de euro, suma in opinia mea exorbitanta, mi s-a redeschis dosarul de urmarire penala de catre procurorul de la DIICOT", a adaugat Simu.Milionarul ar fi incheiat un contract de asistenta cu casa de avocatura Pop si Asociatii. Fostul sef al Fiscului l-ar fi contactat frecvent si ii cerea sa se intalneasca. "La discutii el ma intreba: cand platesc banii?"."Eu am inteles ca, daca nu voi plati, voi fi arestat. La doua sau trei intalniri a fost prezenta si Camelia Dumitru (angajata la firmele acestuia- n.red.), dar atunci s-a discutat doar despre bani", a mai spus Simu.Ca urmare a insistentelor lui Pop, Simu a decis, impreuna cu Dumitru, sa incheie doua contracte de consultanta cu acesta. Onorariul era in jur de 9.000 de euro/luna. Era vorba de asistenta juridica in probleme comerciale, pe care casa de avocatura le presta. Pop nu l-ar mai fi cautat in urmatoarele luni dupa semnarea contractelor."In septembrie-octombrie 2014, presiunea exercitata de Pop Serban pentru a-i remite bani, se reinnoise, am fost nevoit sa-i trimit bani prin intermediul Cameliei Dumitru. Era vorba de suma de 150.000 de euro, bani pusi intr-un plic de culoare maro, de format A4. Cameliei Dumitru i-am spus ce contine plicul, fara a-i preciza ce reprezinta suma respectiva", a mai declarat Simu."Sumele de bani respective le retinea Pop Serban spunandu-mi ca: Numai asa pot fi lasat in pace, desi dosarul de la DIICOT era solutionat prin NUP", a repetat Simu.Milionarul a aratat ca dosarul de la DIICOT a fost redeschis de doua ori, in 2015 si 2016, el nefiind chemat pentru a da declaratii. "Solutiile de redeschidere au demonstrat ca Serban Pop nu avea influenta pe care instanta de fond m-a acuzat ca as fi cumparat-o", si-a aratat indoiala milionarul.In noiembrie-decembrie 2014, Pop i-ar fi spus ca: "Lumea nu mai are rabdare cu mine si ca a platit un milion de euro pentru mine. Afirmatia mi s-a parut neveridica!".Simu a estimat ca i-ar fi platit lui Pop suma totala de 230.000 de euro.Am dat banii ca sa fiu lasat in pace, pentru ca firmele mele sa nu fie implicate in probleme penale sau fiscale. Pentru linistea mea.Ati fost lasat in pace?Nu am fost lasat in pace.Daca respectati legea, de ce va puneati aceste probleme?In Romania, mai multa lume poate sa-ti faca rau decat sa-ti faca bine.Milionarul a explicat ca l-a cunoscut pe Pop in 2007- 2008, la mai multe evenimente private, la care participau diverse persoane: "Acei oameni sunt ofiteri activi ai diverselor servicii de informatii."Fostul sef al Fiscului, Serban Pop, a tinut sa-i puna o intrebare milionarului Horia Simu.Este adevarat ca, dupa ce s-au terminat dezbaterile in fond in prima instanta, chiar in sala de sedinta, a venit la mine cu lacrimi in ochi, sa imi ceara scuze ca a fost santajat cu un dosar pe numele sotiei lauze?Este adevarat in proportie de 90 la suta, am mers la el, i-am strans mana si i-am cerut scuze. Fara explicatii atunci, dar era vorba despre cele explicate in sala astazi, ca am facut trimiteri la DIICOT pentru a nu mai fi tinut in arest.La discutie au fost de fata si cativa avocati si doamna Alina Bica.In septembrie 2015, fosta sefa a DIICOT Alina Bica si fostul sef al ANAF Serban Pop au fost trimisi in judecata pentru luare de mita si respectiv complicitate la dare de mita, pentru solutionarea favorabila a unui dosar al omului de afaceri Horia Simu, acuzat de dare de mita."La data de 8 noiembrie 2014, inculpata Bica Alina Mihaela, in calitate de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, a primit, pentru sine, in mod indirect, printr-un intermediar (martor denuntator in cauza), suma de 17.500 euro din totalul sumei de 20.000 euro, pe care acesta din urma, in calitate de interpus, a primit-o de la inculpatul Pop Serban.Suma de 20.000 euro a reprezentat o parte din totalul sumei de aproximativ 230.000 euro ce a fost data de omul de afaceri in transe, pe parcursul a opt luni, in cursul anului 2014, inculpatului Pop Serban, pentru ca acesta sa o remita in scopul mentionat mai sus", au aratat procurorii in rechizitoriu.Anchetatorii sustin ca, in schimbul banilor primiti, Alina Bica ar fi determinat inlocuirea procurorului de caz si ar fi facut presiuni asupra unui alt subordonat de-al sau, pentru a fi pronuntata o solutie de clasare in dosarul in care Horia Simu era urmarit penal.