Primul dosar rejudecat dupa decizia CCR care a aruncat in aer completurile de 5: Fostul consilier al Alinei Bica a primit aceeasi pedeapsa

Cronologia unui caz neobisnuit

De ce era acuzat Florentin Mihailescu

Exista riscul prescrierii faptelor

Fost consilier al Alinei Bica si fost ofiter de politie judiciara, Florentin Mihailescu a fost condamnat, luni, la un 1 an si 6 luni cu suspendare pentru marturie mincinoasa si achitat pentru favorizarea faptuitorului.Aceeasi pedeapsa definitiva pe care Florentin Mihailescu o primise inaintea deciziei CCR, dar si in faza de fond a dosarului.Potrivit deciziei, fostul politist trebuie sa presteze 70 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii la o institutie din comunitate, respectiv Directia Generala pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 Bucuresti sau la Fundatia pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare.Iata cronologia dosarului, pentru a intelege mai bine cum a fost posibil ca o persoana sa fie condamnata definitiv de doua ori, in acelasi caz, la Inalta Curte.- Prima sentinta, in faza de fond, data de un complet de 3 judecatori: 1 an si 6 luni cu suspendare.- Sentinta definitiva, in faza de apel, data de un complet de 5 judecatori: 1 an si 6 luni cu suspendare.- CCR da decizia privind completurile de 5 judecatori. Mai multe persoane cer rejudecarea sentintelor definitive in care au fost condamnate in baza unor contestatii in anulare. Printre acestea: Elena Udrea, Alina Bica, Constantin Nita, Dan Sova, dar si Florentin Mihailescu.- Un complet de 5 judecatori desfiinteaza sentinta definitiva si decide rejudecarea apelului.- Sentinta definitiva, in faza apelului dupa rejudecare, data de un complet de 5 judecatori: 1 an si 6 luni cu suspendare.Florentin Mihailescu era acuzat ca in data de 13 iunie 2016 a refuzat sa spuna, in fata judecatorilor Inaltei Curti, tot ce stia in legatura cu faptele si imprejurarile in care Alina Bica ar fi luat, cu titlu de mita, suma de 17.500 de euro.Fosta sefa a DIICOT era judecata in acest caz pentru infractiunea de luare de mita. In septembrie 2015, fosta sefa a DIICOT Alina Bica si fostul sef al ANAF Serban Pop au fost trimisi in judecata de DNA pentru luare de mita si respectiv complicitate la dare de mita, pentru solutionarea favorabila a unui dosar al omului de afaceri Horia Simu, trimis si el in judecata pentru dare de mita.Dupa cum aratam, cazul lui Florentin Mihailescu este primul din seria VIP-urilor care au facut contestatii in anulare si al caror procese se rejudeca. Cazul fostului politist s-a rejudecat asa de repede deoarece nu au fost multe probe de administrat.Procesul a ramas in pronuntare dupa doar doua termene: 24 iunie si 30 septembrie.In cazul celorlalte persoane care contesta sentintele definitive la completurile de 5 judecatori sunt cerute probe noi sau sunt ridicate noi exceptii. Situatia s-a complicat, mai ales ca intre timp CCR a dat o noua decizie, care ar putea afecta procesele de coruptie: cea privind completurile de 3 judecatori de la Inalta Curte nespecializate in cauze de coruptie.In continuare exista riscul ca o parte din acuzatii sa se prescrie, iar aceste procese sa inceteze.De altfel, un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte a decis sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in dosarul Gala Bute - Elena Udrea. Magistratii europeni trebuie sa lamureasca cine are intaietate in cazul proceselor cu fraude europene - o decizie a CCR sau legislatia europeana?