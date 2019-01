Procurorii DNA ar putea fi scosi din procesele Bica, Ghita si Hrebenciuc

"Ar trebui sa ramana DNA"

Sursa: Sesizarea ICCJ

Dupa infiintarea Sectiei pentru investigarea magistratilor, in octombrie anul trecut, judecatorii s-au lovit de aceasta dilema in privinta reprezentarii acuzarii in instanta.Sunt destule dosare cu greutate in care alaturi de magistrati sunt judecati si politicieni. Printre cele mai mediatizate astfel de cazuri:, fost procuror-sef DIICOT - caz aflat in faza de contestatie in anulare;, fost deputat PSD - cazul in care sunt judecati fostii sefi ai parchetului din Prahova, procurorii Liviu Tudose si Aurelian Mihaila;, fosti parlamentari - speta in care sunt judecati doi judecatori de la Tribunalele Covasna si Brasov, Lorand Ordog si Roxana Adam, sotia lui Ioan Adam.Pentru ca deciziile au fost diferite in spete similare, un complet care avea pe masa un denunt clasat anul trecut de DNA pe numele a doi procurori a cerut ca problema sa fie transata intr-o sedinta speciala a Inaltei Curti. Este vorba de completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala.Propunerea judecatorului care a sesizat completul : Participarea la sedintele de judecata in cauzele de competenta Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, in care urmarirea penala s-a efectuat de catre Directia Nationala Anticoruptie, se asigura de procurori din cadrul DNA.In motivarea sesizarii, acesta face trimitere la mai multe texte de lege."Din analiza coroborata a textelor legale precizate rezulta faptul ca regula cu caracter general instituita de legiuitor este aceea a particparii la sedintele de judecata, in procesele penale, a procurorului care a efectuat urmarirea penala sau a unui procuror din cadrul aceluiasi parchet", se arata in decizie.