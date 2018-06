Sedinta maraton la Inalta Curte in cazul Alinei Bica: Sentintele finale in doua din dosare vor fi date la sfarsitul lunii

DNA a solicitat condamnari

Avocati: Sunt nevinovati

Problemele cu compania

Condamnari si achitari

Ziare.

com

Completul de 5 judecatori a ascultat astazi pledoariile in cazul in care fosta sefa a DIICOT este judecata pentru ca i-ar fi favorizat pe milionarii Videanu si Tender. Procesul a durat mai multe ore, instanta a facut mai multe pauze: a solicitat o adresa de la DNA, a judecat cazul lui Constantin Nita si a audiat mai multi martori.Alina Bica va primi deciziile in strainatate. Sotia lui Ovidiu Tender a declarat astazi ca fosta sefa DIICOT nu mai e in Costa Rica, ci ca s-ar fi mutat in Panama. Dosarul a ajuns la ICCJ in iunie 2015, judecarea a inceput in septembrie 2015 si s-a incheiat in faza de fond dupa 15 termene, in 23 noiembrie 2016. In faza de apel, procesul a inceput pe 9 octombrie 2017 si s-a incheiat dupa 11 termene.Procurorul DNA a pus in seara asta concluzii de condamnare a lui Adriean Videanu, achitat in faza de fond a procesului pentru complicitate la abuz in serviciu. De asemenea, el a pus concluzii de condamnare pentru toate infractiunile pentru care Alina Bica a fost trimisa in judecata. Fosta sefa a DIICOT a fost achitata pentru doua infractiuni de abuz in serviciu si favorizarea fapturitorului - legat de cazul Adriean Videanu. Bica a fost condamnata in faza de fond la 4 ani de inchisoare pentru favorizarea faptuitorului - legat de cazul Ovidiu Tender."Trebuie sa tineti cont de reaua-credinta a inculpatei", a aratat DNA. Bica si-ar fi incalcat competentele atunci cand a ridicat sechestrul asigurator pe actiunile lui Adriean Videanu. Procurorul DNA a aratat ca la dosar sunt mai multe probe care dovedesc vinovatia Alinei Bica dar si a lui Adriean Videanu.Avocatul Alinei Bica a pus concluzii de achitare a clientei sale pentru toate acuzatiile DNA. Concluzii similare au pus si avocatii lui Adriean Videanu.Aparatorul Alinei Bica a explicat ca sotii Tender, care au dat declaratii impotriva sefei DIICOT, ar fi avut o "atitudine dusmanoasa" la adresa clientei sale. Avocatul a spus ca Bica l-ar fi cultivat pe Tender mai ales in momentul in care aceasta voia sa fie sefa la DIICOT, iar fostul avocat al milionarului, Victor Ponta, era premier. In plus, cei doi ar urmari, prin eventuala condamnare a Alinei Bica, ca Ovidiu Tender sa-si revizuiasca condamnarea primita in dosarul Rafo-Carom.Avocatii lui Adriean Videanu au cerut achitarea clientului lor: "fapta nu exista". "Videanu nu a vorbit niciodata cu Bica, au fost monitorizati pe mandat de siguranta nationala si nu a reiesit acest lucru", a spus unul dintre avocati. Modul in care Alina Bica i-ar fi ridicat sechestrul de pe actiuni ar fi fost facut in mod corect si legal.In ultimul cuvant, Adriean Videanu a solicitat achitarea sa. "Niciodata, cu exceptia unor intalniri in sedintele de Guvern cand Alina Bica l-a inlocuit pe ministrul Catalin Predoiu, nu am intalnit-o si nu am discutat cu ea, cu atat mai mult aceste probleme".Videanu a aratat ca pe actiunile pe care DIICOT a pus sechestru, era pusa o ipoteca si nu putea face nimic cu ele, chiar daca procurorii au ridicat sechestrul. El a aratat ca in cazul sau este vorba de "o fictiune a rechizitoriului".Fostul ministru al Economiei s-a plans instantei ca firma sa, ca urmare a anchetelor, a pierdut doua contracte, cu Japonia si Arabia Saudita, si din 1.400 de angajati a ramas cu doar 600 de angajati. "Era o companie fanion a Romaniei", a oftat Videanu. El a arata ca vrea sa reconstruiasca compania pentru copiii sai. "Vreau sa le fac o undita sa prinda peste", a explicat acesta.In noiembrie 2016, magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au condamnat-o pe Alina Bica la patru ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea unei infractiuni de favorizarea faptuitorului, aceasta fiind achitata pentru doua infractiuni de abuz in serviciu si o alta de favorizarea faptuitorului.Judecatorii au mai stabilit ca din pedeapsa de patru ani se va scadea perioada in care Alina Bica a stat in arest preventiv, respectiv din 31 ianuarie 2015 pana la 15 iunie 2015, inclusiv.Fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu, a fost achitat de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru complicitate la infractiunea de abuz in serviciu, in forma calificata.