Si Alina Bica sustine ca e refugiat politic in Costa Rica. Inalta Curte: E doar solicitant, cu carnet provizoriu

"Din 30 ianuarie 2018, Alina Bica are statutul de refugiat in Costa Rica. Cerem sedinta secreta in acest caz, este sub protectia statului Costa Rica. Are resedinta in San Jose, se bucura de drepturile cetateniei costaricane, toate datele din proces nu trebuie puse la dispozitia publicului.Ea este refugiata politic in Costa Rica, are un carnet provizoriu de refugiat valabil un an de zile. Nu are voie sa paraseasca tara un an de zile", a cerut vineri, la Inalta Curte, avocatul fostei sefe DIICOT.Dupa ce a analizat documentele depuse,ICCJ trebuia sa judece astazi ultimul termen in dosarul privind despagubirea ilegala a omului de afaceri Gheorghe Stelian de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), caz in care este implicata si Alina Bica.Dosarul a fost amanat pana pe 16 mai, dupa ce avocatul Alinei Bica a facut mai multe solicitari, iar una din acestea a fost admisa. "Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa faca adresa la DNA pentru a se comunica in ce a constat sprijinul de specialitate al SRI in acest caz si sa se faca trimitere la actele intocmite", a sunat decizia de amanare. Solicitarea a fost facuta dupa ce in doua comunicate de presa ale DNA, privind aceasta cauza, a aparut mentiunea ca procuroriiMagistratiiinsa restul solicitarilor facute de avocatul Alinei Bica: "In raport de amanarea pe motive medicale, lumbago cu sciatica, nu se justifica amanarea.Respingem cererea de declarare nepublica a sefintei de judecata. ICCJ constata ca Alina Bica nu are statutul de refugiat, ea are un carnet provizoriu prin care cere acest statut, carnet valabil pana la 30 ianuarie 2019. Respingem cererea de audiere prin videoconferinta".Inalta Curte a pus in vedere procurorului DNA si avocatilor sa trimita toate datele si eventualele solicitari pana pe 10 mai, pentru ca pe 16 mai sa poata judeca cauza. "Sa o anuntati pe doamna Bica sa depuna eventualele cereri cu cinci zile inainte, nu in noaptea de dinaintea procesului", a spus presedintele completului, judecatoarea Lucia Rog.Prima solicitare facuta astazi in proces de avocatul Alinei Bica a fost de audiere a clientei sale prin videoconferinta. El a aratat ca aceasta este in imposibilitate de prezentare la acest termen, din motive medicale. "Pacienta are o leziune post-traumatica in zona lombara. Pentru aceste leziuni necesita un tratament cu anumite ventuze. Urmeaza sa faca o interventie chirurgicala la coloana. Nu poate calatori cu avionul trei luni, ii este interzis de medic.Cursele transatlantice sunt oprite in acest moment. Nu sunt vase de croziera care traverseaza acum Oceanul Atlantic, nu poate veni in Romania", a explicat avocatul.Aparatorul cere audierea Alinei Bica prin videoconferinta si a aratat ca asa s-a facut si in dosarul lui Sebastian Ghita, care a fost audiat din Serbia."Vrea sa dea un supliment de declaratie. A zis acest lucru si dupa audierea ei", a aratat avocatul. "Din 30 ianuarie 2018, Alina Bica are statutul de refugiat in Costa Rica. Cerem sedinta secreta in acest caz, este sub protectia statului Costa Rica. Are resedinta in San Jose, se bucura de drepturile cetateniei costaricane, toate datele din proces nu trebuie puse la dispozitia publicului.Ea este refugiata politic in Costa Rica, are un carnet provizoriu de refugiat valabil un an de zile. Nu are voie sa paraseasca tara un an de zile", a mai cerut avocatul fostei sefe DIICOT.O cerere similara de amanare a facut saptamana trecuta si Elena Udrea, prietena cu Alina Bica. Elena Udrea a aratat si ea ca are statutul provizoriu de refugiat politic Avocatul Alinei Bica a mai cerut Inaltei Curti sa faca o adresa la DNA in care sa se ceara daca procurorii au facut echipe mixte cu SRI si ce acte au facut ofiterii serviciului secret in acest dosar, in baza protocolului dintre SRI si Ministerul Public. Aparatorul cere amanarea dosarului la o alta data.Avocatul Alinei Bica a depus in instanta mai multe documente legate de statutul de refugiat politic, despre care a aratat ca fosta sefa a DIICOT. "Documentele si traducerea le am de la jurnalista", a explicat avocatul.Procurorul DNA arata ca nu sunt motive intemeiate pentru ca sedinta de judecata sa fie secreta si ca Alina Bica sa fie audiata prin videoconferinta. "Aceasta stare de sanatate a fost invocata din decembrie 2017. Recomandarea medicala initiala a fost tratament cu analgezice. De atunci nu au mai aparut modificari. Ea a solicitat sa dea o declaratie suplimentara. Intre timp, Alina Bica a plecat din tara. Demersurile acesteia urmaresc tergiversarea cauzei", a explicat procurorul DNA.Potrivit acuzatorului, in acest caz nu s-ar impune amanarea cazului, iar procesul ar trebui sa continue astazi. O parte din avocati au solicitat amanarea cauzei.Dar aparatorul lui Alin Cocos a explicat ca clientul sau a recunoscut acuzatiile in acest caz si ca lasa la aprecierea instantei.Instanta a stabilit ca avocatii si procurorul DNA sa vina pregatiti pentru a pune concluziile finale, iar inculpatii au dreptul la ultimul cuvant.Alina Bica nu a fost prezenta la proces nici la ultimele termene.Acest dosar este pe rolul instantei din decembrie 2014. Decizia Inaltei Curti din acest caz poate fi contestata la Completul de 5 judecatori.Alina Bica mai este condamnata in doua dosare, in prima instanta. In ambele cazuri, fosta sefa a DIICOT este acuzata de favorizarea infractorului si a primit 4, respectiv 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare.In acest dosar sunt judecati, pentru abuz in serviciu, opt fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor - fosta sefa a DIICOT Alina Bica, in calitate de fost reprezentant al Ministerului Justitiei in comisia ANRP, Crinuta Dumitrean, Sergiu Ionut Diacomatu, Catalin Florin Teodorescu, Remus Virgil Baciu, Lacramioara Alexandru, Oana Vasilescu si Dragos George Bogdan. Evaluatorul Emil Nutiu si omul de afaceri Gheorghe Stelian sunt acuzati de complicitate la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave.Cei opt fosti membri ai Comisiei din ANRP sunt acuzati ca i-au aprobat omului de afaceri Gheorghe Stelian, in 2011, despagubiri pentru un teren de 13 hectare supraevaluat cu peste 62 de milioane de euro.Alina Bica mai este judecata, in acelasi dosar, si pentru luare de mita si abuz in serviciu, fapte de care a fost acuzata initial in dosarul "Bica 2".In urma unei decizii a instantei supreme, dosarul ANRP - Alina Bica include toate acuzatiile aduse fostei sefe DIICOT pentru fapte pe care le-ar fi savarsit ca membru in comisia ANRP, precum si acuzatiile fata de Dorin si Alin Cocos si Ionut Mihailescu.Omul de afaceri Dorin Cocos este judecat pentru doua fapte de trafic de influenta si dare de mita, iar fiul acestuia, Alin Cocos, pentru complicitate la trafic de influenta si complicitate la dare de mita.Procurorii DNA i-au trimis in judecata si pe Ionut Florentin Mihailescu, fost consilier al Alinei Bica, persoana apropiata lui Alin Cocos, pentru complicitate la luare de mita (doua fapte).