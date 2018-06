Sotia lui Ovidiu Tender sustine ca Alina Bica nu mai e in Costa Rica

Ziare.

"Am inteles ca e in Panama, nu in Costa Rica. Asa am auzit, ca e in Panama. Probabil am si eu surse. Asa cred eu, ca a plecat din Costa Rica. Elena Udrea inca e Costa Rica. Cum va puteti explica faptul ca un procuror DIICOT, care s-a plans ca nu are din ce trai, traieste in Costa Rica?In prima parte a acestui proces s-a tot plans ca nu are din ce trai. Cum considerati ca un om care nu are din ce trai este in Costa Rica de 7-8 luni de zile. Nu putea trai decat daca avea niste bani intr-o tara alaturi. Singura tara alaturi este Panama. Fiti absolut siguri ca cineva a stiut ca ea pleaca", a spus Nicole Tender, la iesirea din sediul instantei supreme.Amintim ca Nicole Tender a fost audiata in calitate de martor in dosarul in care Alina Bica este acuzata de favorizarea faptuitorului. In acest dosar, este judecat si Adriean Videanu.Nicole Tender a povestit, marti, ca i-a facut mai multe cadouri fostei sefe DIICOT, Alina Bica, in timpul judecarii dosarului Rafo-Carom, in care este implicat sotul sau: o statuie de bronz, un ceas Rolex sau o poseta Louis Vuitton.