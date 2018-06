Sotia lui Tender a povestit ce cadouri i-a facut Alinei Bica: O statuie de bronz reprezentand Justitia, un ceas Rolex si o poseta Louis Vuitton

Tatonarea Alinei Bica

Planul de indepartare al procurorului

Relatiile cu ambasadorii

Pozele de la Paris au schimbat totul

Ziare.

com

Nicole Tender a fost audiata astazi in calitate de martor la Inalta Curte, in dosarul in care sotul sau a facut denunt impotriva fostei sefe DIICOT.La termenul de astazi mai urmeaza sa fie audiat si judecatorul Mihai Udroiu, cel care a fost consilierul Alinei Bica."Eu o cunosc pe Alina Bica din 4 martie 2006. Eu nu eram casatorita inca cu sotul meu, eram insarcinata, iar ea l-a arestat pe sotul meu, Tender Ovidiu Lucian. Atunci era doar tatal primului meu copil.M-am dus impreuna cu avocata Mariana Stefan. Am mers cu ea la Alina Bica, ca sa-mi dea acordul sa pot intra la el pe arest preventiv. Prima noastra intalnire a fost una in care am avut o altercatie. Ea spunea ca nu trebuie sa fiu lasata, pentru ca nu sunt sotia lui si ca nu am niciun drept sa intru la el. Repet, aveam un copil de sase ani si altul in burta impreuna cu Tender", si-a inceput declaratia Nicole Tender.Femeia a aratat ca Bica i-a aprobat cererea. Au urmat apoi noi solicitari, pentru procedurile privind recunoasterea copilului care abia se nascuse, in timp ce Tender era in arest,"La presiunea avocatelor Laura Vicol si a Marianei Stefan, sotului meu i s-a permis sa fie adus la Primaria Sector 5 pentru a declara copilul. Mentionez ca avocata Vicol este fina noastra, eu si sotul nostru i-am botezat unul dintre copii.Doamna Alina Bica s-a imprietenit cu Laura Vicol incepand cu 2006, dar va spun ca in 2009 eu am avut apoi o intalnire cu Bica, inainte de ziua ei, in ianuarie. La intalnire a fost si Vicol, care nu mai era avocatul sotului meu, iar Bica mi-a spus:adica al sotului meu. A mai spus ca dosarul CAROM a fost fabricat de SRI, iar sotul meu a fost trimis in judecata fara sa incalce legea", a mai afirmat Nicole Tender.Relatiile dintre Alina Bica si familia Tender s-ar fi intarit in 2009, moment in care sefa DIICOT mergea la coaforul Laurei Vicol. "In acea perioada, Bica avea o problema medicala, l-am rugat pe medicul meu ginecolog sa o opereze. De vreo cinci ori am fost la parintii ei acasa, in Fagaras, in 2011-2013, de doua ori a fost si sotul meu", a povestit sotia lui Ovidiu Tender.Au urmat o serie de intrebari puse de instanta, privind cadourile pe care Alina Bica le-a primit de la familia Tender. De asemenea, magistratii au vrut sa identifice perioada in care s-au dat.I-ati cumparat cadouri?Era normal sa ii cumperi unei persoane la care mergeai in vizita. Cand a fost numita secretar de stat, i-am facut cadou o statuie din bronz care reprezenta Justitia. Nu mi-a cerut, a fost initiativa mea. Cand mi-a spus ca ii place foarte mult ceasul meu Rolex, i-am cumparat si ei unul nou, din Paris, pe urma am vazut ca il purta sora ei. Cred ca valoarea ceasului era 7-8 mii de euro. I-am facut cadou o poseta Louis Vuiton, am si eu una la fel, cred ca a costat 2.000 de euro. Cadourile i le dadeam pur si simplu, cand era o ocazie speciala, ii cumparam alte cadouri.In perioada in care ii faceati aceste cadouri, dosarul era in instanta?Dosarul Carom in care era judecat sotul meu era la Tribunalul Bucuresti din august 2006 si s-a finalizat in iunie 2015.Bica se interesa de dosar?Venea la firma la noi sambata, aveam o persoana apropiata de domnia sa angajata la noi, Ionut Mihailescu, care a fost politist judiciarist in dosarul CAROM. Stiam ca discuta cu sotul meu despre dosar, de doua-trei ori am asistat la discutii. La un moment dat, a facut si un inscris, apoi a schimbat procurorul de sedinta. Discutia despre schimbarea lui Mirel Radescu, procuror de sedinta, a fost in prezenta mea. A fost adusa in dosar doamna Curelaru.Nicole Tender a confirmat declaratia data de sotul sau, privind indepartarea procurorului DIICOT de sedinta, Mirel Radescu, de la judecarea procesului de la tribunal."Inainte de discutia cu Radescu, cineva ne-a sfatuit sa il angajam pe fratele lui, care era avocat, astfel incat sa se creeze o incompatibilitate. A cerut un onorariu de 100.000 de euro. Cand a auzit onorariul, ca orice om de afaceri, sotul meu i-a cerut lui Bica sa schimbe procurorul de sedinta, iar asta s-a si intamplat la urmatorul termen", a explicat Nicole Tender.Nicole Tender a aratat ca Alina Bica voia sa ajunga procuror general si din acest motiv s-ar fi apropiat de ei."Din punctul meu de vedere, intalnirile cu Bica erau dese. Am fost de cateva ori cu ea si sotul meu la resedinta ambasadorului Israelului, chiar in 2014. In cauza sotului meu, la inceput a fost avocat dl Victor Ponta.Bica stia, ca ea era procuror de caz atunci. Sunt convinsa ca, inclusiv atunci cand a incercat sa se apropie de noi, a fost pentru ca isi dorea sa fie procuror general al Romaniei, ne spunea lucrul asta, cred ca, de aceea, s-a si apropiat de familia noastra, pentru ca sotul meu avea relatii.De altfel, Alina Bica ne-a spus ca prietenia ei cu Elena Udrea o sa o ajute sa ajunga procuror general", a relatat Nicole Tender.De Anul Nou evreiesc, familia Tender ar fi luat-o pe Alina Bica la resedinta ambasadorului Israelului.De ce?, a intrebat instanta."Pai,Bica stia de la mine ca primisem invitatia, ea mi-a spus ca si-ar dori foarte tare sa il cunoasca pe ambasador, asa ca am cerut sa ma duc cu Bica la petrecere, asa ca a fost pusa pe lista de invitati.La ambasadorul Olandei, la resedinta, am fost prima oara cu Bica imediat dupa cazul DIICOT cu tablourile furate dintr-un muzeu din Olanda. Bica era deja procuror sef la DIICOT. Am mai fost cu Alina Bica inainte de Craciunul din 2014 la resedinta ambasadorului Olandei.Ea a pastrat legatura cu cei doi ambasadori pe toata aceasta perioada, mi-a spus de cateva ori ca ii pare rau ca l-a arestat pe sotul meu si ca l-a trimis in judecata. Asta in timp ce dosarul CAROM era pe rolul instantei. Dar mi-a spus ca dosarul nu o sa tina in instanta.", a completat Nicole Tender.Femeia a povestit Inaltei Curti ca Alina Bica i-ar fi spus sotului sau ca o sa vorbeasca sa-l achite. "De altfel, in noiembrie 2014, procurorul Curelaru a pus concluzii de condamnare cu suspendare.Dupa aparitia pozelor cu Bica si Udrea la Paris in presa, am inteles ca sefa sectiei judiciare, Silvia Stefanescu, a trimis la dosar concluzii scrise de condamnare cu executare, cu aprobarea lui Codrut Olaru. Asta am aflat din presa", a aratat martora.Nicole Tender sustine ca a avut un inscris de la Alina Bica legat de prescriptia inselaciunii in dosarul Rafo-Carom. "Ea l-a adus sotului meu, la birou, in prezenta mea. Era o intreaga teorie conform careia fapta era prescrisa, bazata pe o decizie a ICCJ", a precizat Nicole Tender.La finalul procesului, sotia lui Ovidiu Tender a declarat ca ea personal a dat cadourile Alinei Bica si a depus mai multe fotografii in sustinerea declaratiilor. "Sunt poze cu ambasadorii, Tender si Bica la masa", a explicat aceasta.