Toader disculpa Ministerul Justitiei in cazul Bica in Costa Rica

Acesta a subliniat ca nu Ministerul Justitiei este cel care permite unui inculpat sa paraseasca tara si nici nu este cel care ia masurile de interdictie, ci instantele, iar Ministerul Afacerilor Interne este cel care supravegheaza daca au fost respectate aceste masuri. El a spus ca in acest caz trebuie vazut daca fiecare si-a facut treaba."Nu am primit personal si nu am auzit sa fi primit la minister o astfel de cerere. Ministerul Justitiei nu permite unui inculpat sa paraseasca tara, nu Ministerul Justitiei ia masurile de interdictie si nu Ministerul Justitiei le ridica, nu el ii permite unui inculpat sa paraseasca tara. Este treaba instantelor, iar Ministerul Afacerilor Interne este cel care supravegheaza daca se instituie masura. Cunoscand competentele, trebuie sa vedeti daca fiecare si-a facut treaba lui. Luni dimineata vedem ce documente am primit si vorbim", a declarat, vineri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Intrebat daca ar fi mai bine ca in cazul unor persoane care au procese pe rol sa fie mentinute interdictii privind parasirea tarii, Tudorel Toader a raspuns: "Daca ma intrebati pe mine, raspunsul este da. De regula, unde faptele au un anumit grad de pericol social, unde exista riscul parasirii tarii care are semnificatia sustragerii de la tragerea la raspundere penala, sigur ca autoritatile judiciare, potrivit competentelor, trebuie sa descopere dovada de diligenta". Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a cerut din ianuarie statut de refugiat politic in Costa Rica, a anuntat vineri, la ICCJ, avocatul sau, la ultimul termen al procesului ANRP in care aceasta este judecata alaturi de omul de afaceri Dorin Cocos.In urma cu o saptamana, la ultimul termen in dosarul Gala Bute, si avocatul Elenei Udrea a anuntat ca aceasta a solicitat azil politic in Costa Rica si a solicitat audierea prin videoconferinta, insa instanta a considerat nerelevante documentele prezentate si a respins cererea.