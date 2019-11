Alina Bica se intoarce in inchisoare: Fosta sefa DIICOT ramane cu sentinta de 4 ani, dupa ce dosarul a fost rejudecat

Ziare.

Decizia a fost data dupa ce intregul caz a fost rejudecat in baza deciziei CCR privind completurile de 5 judecatori. De altfel, aceeasi pedeapsa o primise fosta sefa DIICOT si in aprilie 2019.Concret, Inalta Curte a respins apelurile DNA si ale Alinei Bica si a mentinut condamnarea data in faza de fond.Patru judecatori au fost pentru condamnarea Alinei Bica: Sandel Macavei, Simona Encean, Lucia Rog si Maricela Cobzariu, iar judecatoarea Alexandra Rus a fost pentru achitarea fostei sefe DIICOT.Alian Bica se afla in continuare in Costa Rica.Citeste detalii despre acest caz -I.S.