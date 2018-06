Colega de shopping la Paris a Elenei Udrea si Alinei Bica: Erau amuzate ca s-a sechestrat averea lui Videanu

Ziare.

Cele trei, Ana-Maria Topoliceanu, Alina Bica si Elena Udrea, sunt protagonistele unui scandal mediatic celebru, din 2014, cand au fost fotografiate la shopping la Paris.Dupa ce DNA a inceput anchetele in cazul celor trei, Topoliceanu a ales sa recunoasca acuzatiile, si a pledat vinovat in dosarul Gala Bute. Ea a fost condamnata la 3 ani cu suspendare, in timp ce Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani cu executare. Pe de alta parte, Bica si Udrea au negat acuzatiile DNA si au plecat in Costa Rica."Am participat la o discutie intre Elena Udrea si Alina Bica, erau mai degraba niste barfe. Erau amuzate ca s-a sechestrat averea lui Adriean Videanu", a povestit Topoliceanu. Femeia nu-si mai aminteste alte detalii despre acest caz.Ana Maria Topoliceanu a fost audiata astazi in calitate de martor intr-unul din dosarele Alinei Bica. In acest caz urmeaza sa mai fie audiati mai multi magistrati . Tot astazi a fost audiat ca martor si milionarul Ovidiu Tender.