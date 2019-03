Inalta Curte a desfiintat sentinta definitiva de 4 ani de inchisoare primita de Alina Bica in cazul Tender&Videanu

Solicitarea

Ziare.

com

"Fixeaza termen la 20 mai 2019, ora 9:00, Sala Sectiilor Unite, pentru rejudecarea apelurilor declarate de inculpata Bica Alina Mihaela si de Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie impotriva sentintei penale nr. 1057 din 29 noiembrie 2016, pronuntata de Inalte Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala in dosarul nr. 2471/1/2015, numai in ceea ce priveste solutia de condamnare a inculpatei pentru infractiunea de favorizarea infractorului prevazuta de art. 269 alin.1 Cod penal. Mentine celelalte dispozitii ale deciziei penale atacate", se arata in minuta.Instanta a anulat formele de executare dispuse in acest caz.Avocatul fostei sefe DIICOT, Alina Bica, a cerut luni desfiintarea sentintei definitive de condamnare a clientei sale si rejudecarea apelui. Concluzii similare a pus si procurorul de sedinta.Este vorba de sentinta definitiva la 4 ani de inchisoare, care a fost data in iunie 2018 de un complet de 5 judecatori in dosarul in Ovidiu Tender & Adriean Videanu. Decizia in acest caz fusese luata cu majoritate de 4-1.Solicitarea avocatului a fost facuta in baza deciziei CCR privind constituirea completurilor de 5 judecatori, printr-o contestatie in anulare, cale extraordinara de atac."Avem un caz de nulitate absoluta", a explicat aparatorul Alinei Bica.Si procurorul a pus concluzii de desfiintare a sentintei definitive, tot in baza deciziei CCR."Concluziile sunt de admitere a solicitarii, desfiintarea in parte a sentintei, iar completul de 5 judecatori sa dea termen pentru judecarea apelului facut de Alina Bica si DNA", a cerut si procuororul de sedinta.Completul de 5 judecatori urmeaza sa se pronunte in acest caz.