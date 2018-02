RISE Project: Ce face Alina Bica in Costa Rica - Creste animale cu alti romani condamnati sau anchetati

Ziare.

Acum trei saptamani, 4 romani au inregistrat in Costa Rica firma, scopul declarat al societatii comerciale fiind prestari servicii, import-export, agricultura si cresterea animalelor, scrie RISE Project Cei patru romani sunt:, acuzata de abuz in serviciu intr-un dosar cu prejudiciu estimat la zeci de milioane de euro;(sotul Alinei Bica),, trimis in judecata in Romania intr-un dosar de frauda instrumentat chiar de catre DIICOT;om de afaceri condamnat definitiv, in 2013, la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala si executare de lucrari miniere fara licenta., adica persoana care raspunde de legalitatea demersurilor companiei in fata autoritatilor din tara latino-americana. El a fost implicat in multe scandaluri si acuzat, intre altele, ca a batut-o, in mai 2008, pe sefa serviciului juridic din Electrica Serv in sediul acestei companii, pentru ca aceasta nu ar fi fost de acord cu deciziile lui Radulescu in ceea ce privea Electrica Serv.De altfel, Radulescu este cel care ii gazduieste pe sotii Bica, punandu-le la dispozitie vila de lux in care locuieste, localizata intr-o suburbie a capitalei San Jose.La inceputul lunii ianuarie, s-a aflat ca Alina Bica este in Costa Rica , aceasta negand ca ar fi fugit din tara din cauza dosarelor: "Am vazut stirile aparute despre pretinsa mea fuga din tara. Intr-adevar nu ma aflu in tara, lucru pe care l-am adus la cunostinta instantei, dar tin sa precizez ca nu se pune problema sa fi fugit din tara, asa cum nu se pune problema sa ma gandesc sa fug in viitor. Ma confrunt cu o situatie personala, privata, care si ea a fost adusa la cunostinta instantei. Mai multe comentarii nu doresc sa fac. Voi clarifica situatia in foarte scurt timp".Fosta sefa a DIICOT are mai multe procese penale in care este judecata la Inalta Curte.Ea a fost deja condamnata in prima instanta in doua dosare.In noiembrie 2016, a fost condamnata de ICCJ la 4 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului . In acelasi dosar, fostul ministru Adriean Videanu a fost achitat pentru complicitate la abuz in serviciu.Apoi, in ianuarie 2017, Alina Bica a primit 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, tot pentru favorizarea faptuitorului , in legatura cu interventii pentru clasarea unui dosar in care era implicat omul de afaceri Horia Simu.