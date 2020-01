Alina Gorghiu: Il rog pe presedintele CCR sa explice cand un guvern isi poate angaja raspunderea

Ziare.

"Il rog pe presedintele Curtii Constitutionale din Romania ca, atunci cand motiveaza hotararea, sa explice publicului din Romania si sa explice tuturor celor care trebuie sa respecte Constitutia cand un guvern isi poate angaja raspunderea, pentru ca pe aceasta decizie, practic, un guvern in functie, cu o majoritate ostila, nu-si va putea niciodata angaja raspunderea.Practic, aceasta institutie de la aceasta decizie a CCR ramane fara obiect.Din secunda in care ai orice proiect care reglementeaza obiectul pe care Guvernul sa-si angajeze raspunderea, lucru care se poate intampla lesne, (...) atunci categoric Constitutia Romaniei este lipsita de o institutie, iar Guvernul este lipsit de parghia esentiala prin care poate veni in Parlament atunci cand are o majoritate ostila, cum este cazul acum.Poate ca domnul Dorneanu va avea amabilitatea sa ne explice prin motivare cum va fi respectata aceasta institutie prevazuta de Constitutie si cum poate sa-si exercite un guvern care se afla in conditiile in care se afla Guvernul Orban aceasta parghie constitutionala", a solicitat Gorghiu la Parlament.Senatorul PNL a mentionat ca asteapta motivarea deciziilor de miercuri ale CCR, pe cele doua legi pe care Guvernul si-a angajat raspunderea."Nu Comisia de la Venetia este problema Romaniei sau a modificarilor legislative pe care Guvernul Orban le face acum. Asteptam motivarea deciziilor de ieri ale CCR si vom vedea daca blocajul va veni de la aceeasi CCR.Alt blocaj nu mai exista. Avem sustinerea (...) pentru aceasta modificare in doua tururi ale alegerilor locale, avem standarde electorale respectate, mai avem nevoie de o decizie favorabila a CCR atunci cand va fi atacata de PSD, care ne amintim foarte bine ca in 2016 prin vocea lui Liviu Dragnea sustinea, aproape ca isi rupea camasa, aceste alegeri in doua tururi, dar s-a razgandit partidul intre timp.Eu cred ca motiunea nu va trece. (...) PSD nu se inghesuie sa faca masa critica pentru a-si vota motiunea de cenzura, de frica anticipatelor", a adaugat Gorghiu. Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarea PSD asupra proiectului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane, pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea. CCR a admis si sesizarea PSD asupra proiectului referitor la Institutul National al Magistraturii, pentru care Guvernul Orban si-a asumat, de asemenea, raspunderea.