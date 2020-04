Alina Gorghiu isi apara legea pentru inchisoarea la domiciliu: Doar pentru infractiuni usoare!

Ziare.

Gorghiu sustine ca prevederile nu se aplica pentru fapte de coruptie sau infractiuni grave si ca asa se procedeaza si in alte state europene."Vad ca am generat dezbatere in spatiul virtual, cu doua propuneri legislative votate, marti, la Senat, de toti colegii senatori PNL, USR, PMP, UDMR, PSD, cu exceptia a doua abtineri.Munca de documentare pentru cele doua propuneri a inceput cu destul de mult timp in urma (pentru prima,, fiind depusa acum in forma imbunatatita). Am vorbit despre modificarile legislative de sute de ori in spatiul public.Ambele propuneri au fost depuse anul trecut, in decembrie.la acel moment aceasta pandemie sau, lucru care sa genereze emotie. Acestea doar au urmat procedura, potrivit Regulamentului Senatului.In al doilea rand,, la care au participat reprezentanti ai Parlamentului, ai penitenciarelor, ai parchetelor, ai CSM, precum si cadre universitare. Observatiile rezultate din aceasta dezbatere, cu specialistii in domeniu, au fost preluate in ambele propuneri legislative.De asemenea, proiectele au fost analizate side Consiliul Legislativ.In al treilea rand, prin una dintre propuneri se doreste operationalizarea, din punct de vedere tehnic, a unor prevederi existente deja in legislatia penala, dar care sunt inaplicabile.Va subliniez ca. Doar instanta de judecata are prerogativa de a decide individualizarea pedepselor, adica cine executa la inchisoare si cine la domiciliu.(omor, trafic de persoane etc.), dupa cum se poate observa in imaginea atasata.Aceste masuri sunt in legislatia tuturor statelor europene si sunt considerate benefice.Daca veti avea observatii, le astept. Le depunem ca amendamente cand vor fi in dezbatere la Camera Deputatilor, care este camera decizionala. Nu se grabeste nimeni. Toti, dar mai ales eu, ne dorim dezbatere serioasa pe orice initiativa", a transmis Alina Gorgiu.Senatorul PNL a facut trimitere si catre cele doua proiecte legislative sin expunerile de motive aferente, de pe site-ul Senatului:Senatul a votat, marti seara, un proiect initiat de parlamentarul PNL Alina Gorghiu, care prevede executarea la domiciliu, sub anumite conditii, a pedepselor de pana in 7 ani de inchisoare. O stire care a trecut aproape neobservata, in contextul pandemiei si a problemelor din sistemul de sanatate.Proiectul de lege a trecut lejer in Senat, cu 128 de voturi "pentru" si doua abtineri, Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.Fostul ministru al Justitiei, Raluca Pruna, critica in termeni extrem de duri proiectul initiat de senatorul PNL Alina Gorghiu, care prevede executarea la domiciliu, sub anumite conditii, a pedepselor de pana in 7 ani de inchisoare.