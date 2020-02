Gorghiu: Orban poate fi propus premier in continuare. Merita luptat pentru anticipate pana in ultima secunda

Gorghiu: Asocierea cu PSD si Pro Romania este exclusa pentru PNL

"Am auzit si eu declaratiile presedintelui Curtii, domnul Dorneanu, din care am desprins ca a existat un conflict intre presedinte si Parlament, generat mai ales de declaratii politice, inteleg, ale premierului desemnat, in acelasi timp presedinte al PNL. Pentru mine este foarte greu de inteles acest lucru.Am chiar emotii, poate au contat si declaratii ale mele, ale colegilor mei, ca si noi am sustinut anticipatele si tare ma tem ca de acum incolo vom putea genera fara sa vrem conflicte juridice de natura constitutionala intre presedintele Romaniei si Parlament. Daca este asa, este practic moartea logicii juridice", a declarat Gorghiu la RFI Romania Ea a precizat ca Ludovic Orban poate fi propus premier in continuare. "Desigur! La cum am vazut comunicatul si la declaratiile pe care le-a dat domnul Dorneanu si la cum stim si noi Constitutia, atributul desemnarii premierului apartine presedintelui", a punctat senatorul.Senatorul PNL a adaugat ca "vom avea pana la urma fie alegeri anticipate, fie o guvernare reformista. In nici un caz, Romania nu-si permite sa stea pe loc, cu un Guvern interimar pana la alegerile la termen".Alina Gorghiu a exclus un eventual Guvern de uniune nationala."Excludem orice Guvern de uniune nationala, excludem varianta asocierii cu PSD, in orice fel de context sau situatie si acest lucru ma determina sa cred ca merita luptat pentru varianta alegerilor anticipate pana in ultima secunda in care vom vedea ca acestea nu mai sunt posibile, daca ele nu vor mai fi posibile. Altfel, asocierea cu PSD, Pro Romania e o asociere exclusa pentru PNL", a mai spus Gorghiu.