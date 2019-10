PNL vrea sa amane intrarea in vigoare a unei prevederi votate de PSD-ALDE, care ar goli instantele de magistrati

Depopularea instantelor si parchetelor

Critica Comisiei de la Venetia

Este vorba de articolul care prevedea ca magistratii se pot pensiona dupa 20 de ani vechime in activitate, chiar daca nu au implinit varsta de 60 de ani. Este una din modificarile facute in Parlament de PSD si ALDE in cazul Legilor Justitiei si criticate dur de Comisia de la Venetia.Parlamentarul PNL a postat proiectul legislativ pe Facebook, alaturi de un comentariu despre efectele intrarii in vigoare a acestui articol."O norma care nu este oportuna acum, asa cum a constatat si Comisia de la Venetia. Intreg sistemul judiciar ar fi dat peste cap.Realitatea nu poate fi negata:Tabloul nu este unul care sa atraga aplauze.Tocmai de aceea, solutia este una singura: amanarea termenului de intrare in vigoare pentru 1 ianuarie 2021," scrie Alina Goghiu.Aceasta prevedere ar fi dus la mii de pensionari, mai ales ca oferta financiara este atractiva, avand in vedere ca pensia speciala de magistrat este substantiala (in acest moment pensia medie este peste 18.000 de lei ).Practic, odata intrata in vigoare, prevederea ar fi dus la o depopulare masiva a instantelor, cu efecte majore mai cu seama la instantele superioare: curtile de apel si Inalta Curte.Pe de o parte, este vorba de o epurare mascata la instantele superioare, pe de alta parte, de o blocare a sistemului de justitie din lipsa de judecatori.Marile parchete (Parchetul General, DNA si DIICOT), Inalta Curte si curtile de apel vor fi cele mai afectate de valul de pensionari.Asociatiile de magistrati si Comisia de la Venetia au reactionat imediat dupa adoptarea Legilor Justitiei. Comisia chiar a recomandat guvernantilor sa renunte definitiv la schema de pensionare anticipata, "daca nu pot sa asigure ca aceasta nu va avea un impact negativ asupra functionarii sistemului."Solutia lui Toader a fost adoptarea OUG 92/2018 si amanarea pensionarii masive pentru sfarsitul anului 2019: "Vor decide cei care vor avea competenta", spunea el atunci pasand problema.