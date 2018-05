Inca o victorie PNL la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei: Decizie in unanimitate privind legea ONG-urilor dorita de PSD

Ziare.

"Decizia vine in urma votului in unanimitate la textul pe care l-am amendat marti la reuniunea Comisiei Juridice a APCE, de la Reykjavik, Islanda", informeaza senatorul PNL Alina Gorghiu intr-un comunicat de presa remis miercuri"APCE cere Romaniei si Ucrainei sa respinga propunerile legislative care impun raportari financiare suplimentare ONG-urilor, daca ele nu au fost puse in acord cu recomandarile Comisiei de la Venetia si OSCE, si sa le supuna consultarilor publice", se arata in decizia mentionata."Victoria de astazi in cadrul raportului '' (Raportor: dl Yves Cruchten, Luxembourg) denota ca inclusiv partenerii externi nu vor sa mai vada cum PSD-ALDE darama pas cu pas imaginea tarii si blocheaza abuziv orice forma de protest la adresa lor.Ma refer la acea initiativa legislativa pe care PSD-ALDE se tot chinuie sa o ascunda la Camera Deputatilor pana la un moment oportun in care ar fi putut sa forteze un vot favorabil", subliniaza Alina Gorghiu.Senatorul PNL reaminteste ca, in urma cu doua luni, Comisia de la Venetia "preciza cat se poate de clar ca unele masuri din noul proiect sunt disproportionate si trebuie eliminate"."Erau criticate obligatiile de raportare financiara propuse in proiectul PSD, precum si sanctiunile dorite pentru nerespectarea lor", puncteaza Alina Gorghiu."Astazi, insa, ni se transmite cu subiect si predicat ca PSD-ALDE trebuie sa inceteze epurarea organizatiilor civice pe criteriile agreate de ei, contrare unei democratii de nivel european. Subiectul a captat un mare interes, motiv pentru care Raportul va fi discutat in plenul APCE chiar in sesiunea din luna iunie. (...)Pe de alta parte, sincer, nu mi se pare corect ca APCE sa devina colacul de salvare al Romaniei pentru fiecare derapaj al celor din PSD-ALDE, dar este necesar si util atat timp cat, la Bucuresti, majoritatea parlamentara pare ca e pe alt continent", comenteaza senatorul PNL.Este a doua victorie a PNL la APCE dupa cea obtinuta cu privire la Legile Justitiei.C.B.