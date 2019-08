Altex iese de pe platforma eMAG, din cauza comisioanelor

Ziare.

"Dupa o prezenta de mai bine de un an si jumatate pe Marketplace, Altex a decis sa paraseasca platforma, motivul acestei decizii fiind cresterea semnificativa a comisioanelor practicate de eMAG, aspect ce ar conduce la imposibilitatea Altex de a-si tine promisiunea catre clienti, respectiv, aceea de a oferi cel mai mic pret din Romania la toate produsele", se arata in comunicat.Retailerul a subliniat ca decizia a fost luata in contextul in care "si-a tinut mereu promisiunea de a contribui la imbunatatirea vietii clientilor, oferind acces la tehnologie relevanta prin varietatea produselor disponibile la cel mai mic pret din Romania, garantat prin rambursarea de 2 ori a diferentei".Avansul comisioanelor face imposibila respectarea promisiunii de cel mai mic pret din Romania."Am luat decizia de a parasi platforma marketplace eMag, deoarece, in acest moment, cresterea comisioanelor ne face imposibila respectarea promisiunii de cel mai mic pret din Romania, o promisiune pentru tinerea careia toti angajatii Altex depun constant eforturi pentru optimizarea costurilor prin excelenta in operatiuni si prin investitii inteligente in proiecte care cresc eficienta.Toate acestea fac ca Altex sa fie o afacere profitabila si sustenabila si ne dau instrumentele care ne ajuta sa ne adaptam modificarilor pietei prin propriile puteri, fara sprijin din partea statului, in timp ce aratam soliditate in afaceri, consecventa si sustenabilitate in crestere si profit si respect fata de promisiunile facute clientilor nostri", a precizat Florin David, Director E-commerce Altex Romania.Incepand cu 19 august, clientii vor putea achizitiona in continuare produsele dorite in oricare dintre cele 120 de magazine Altex si Media Galaxy si online pe platformele proprii.