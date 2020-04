5 semne clare ca anvelopele de vara sunt uzate

Ziare.

com

Cele cateva saptamani in care automobilele raman in parcare pot influenta uzura morala a unor piese.Intre componentele expuse degradarii atunci cand masina sta pe loc se numara si cele patru anvelope.Cauciucurile fac parte din categoria de consumabile auto, iar durata lor de viata depinde de modul de exploatare si depozitare.In cele ce urmeaza iti prezentam 5 dintre semnele care indica faptul ca anvelopele masinii tale trebuie inlocuite din cauza uzurii.Adancimea benzii de rulare este reglementata legal in codul rutier. Un cauciuc nou masoara intre 7 si 9.5 milimetri pe banda de rulare. Daca anvelopele echipate pe autoturismul tau ajung la o adancime mai mica de 1.6 milimetri, risti sa fii amendat si sa-ti fie ridicat certificatul de inmatriculare.La verificarea din timpul inspectiei tehnice Periodice (itP) si la controalele in trafic, fiecare cauciuc este masurat pentru a se asigura ca are o adancime de cel putin 1.6 milimetri pe o suprafata de minim 75% din latimea profilului. Aceste valori sunt valabile in tara noastra indiferent de sezon, desi pe timp de iarna este recomandabil sa nu coboare sub 4 milimetri pentru a avea eficienta garantata.Producatorii de anvelope de calitate monteaza o serie de nervuri perpendiculare care devin vizibile dupa ce adancimea benzii de rulare longitudinale coboara sub valoarea de 3 milimetri.Aceste nervuri poarta numele de indicatori de uzura (TWI) si au o culoare diferita de a cauciucului, pentru a fi vizibili. Daca in aceasta perioada pe cauciucurile masinii tale au devenit vizibili indicatorii de uzura, este momentul sa comanzi anvelope vara altex Cunoasterea semnificatiei indicilor marcati pe partea laterala a anvelopelor este importanta pentru siguranta in timpul deplasarii. Pe langa datele cu privire la dimensiuni, care sunt obligatorii pentru ca anvelopele sa se potriveasca masinii tale si sa fie omologate pentru deplasare, trebuie sa cunosti si alti indici.Intre acestia, simbolul DOT este foarte important, deoarece iti arata numarul saptamanii si anul in care a fost fabricat cauciucul.Chiar si in cazul unei anvelope noi, care nu a rulat pe un vehicul, daca DOT-ul este foarte vechi, exista riscul unei uzuri morale, deoarece nu stii in ce conditii a fost depozitata.In orice caz, cand a depasit varsta de 10 ani, anvelopa trebuie inlocuita, indiferent de aspect. Aderenta si rezistenta scad pe masura ce cauciucul imbatraneste, circulatia in astfel de conditii devenind periculoasa.Verifica DOT-ul cauciucurilor masinii tale si, daca se apropie de varsta de 10 ani, urmareste promotii anvelope pentru a le inlocui la timp.Un automobil cu sistem de directie functional si geometrie buna a rotilor trebuie sa uzeze uniform toate cele patru cauciucuri.Daca gradul de tocire este diferit de la o roata la alta, atunci masina are alte probleme care provoaca aceste diferente.Tocirea mai pronuntata a marginilor anvelopei, fie pe interior spre sasiu, fie pe exterior spre trotuarul carosabilului, inseamna geometrie defectuoasa a rotilor sau parcurgerea unor distante lungi cu presiune necorespunzatoare.Ambele scurteaza durata de viata a anvelopelor.Daca uzura este mai pronuntata pe partea centrala a suprafetei de rulare inseamna ca acel pneu a fost umflat prea tare, iar masura de inlocuire trebuie aplicata cat mai repede. Orice deformare sau alt semn distinctiv pe suprafata cauciucului este un potential pericol in deplasare.Semnele unei anvelope uzate nu sunt numai vizibile. Acestea pot fi sesizate si la volan, in timpul deplasarii. Daca simti vibratii deranjante in timp ce conduci, este posibil sa ai probleme la sistemul de directie sau la geometria rotilor. Cu cat le remediezi mai repede, cu atat vei scadea riscul deteriorarii anvelopei.De asemenea, daca anvelopele produc zgomot in timp ce ruleaza pe suprafete plane, fie sunt prea uzate, fie sunt influentate de alte defectiuni care le grabesc tocirea.Atentia acordata starii anvelopelor echipate pe masina inseamna grija pentru siguranta ta, a pasagerilor, a pietonilor si a celorlalti participanti la trafic. Verifica semnele de mai sus si inlocuieste pneurile la timp, pentru a te deplasa in conditii optime.