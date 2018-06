Magistratii din AMR-Cluj si-au dat demisia in bloc. Instanta a decis dizolvarea filialei

De ce au demisionat?

"Admite cererea avand ca obiect dizolvarea Asociatiei Magistratilor din Romania - Filiala Cluj si in consecinta: In baza disp.art. 55 alin.1 lit. b si alin.2 al aceluiasi articol din OG 26/2000 din OG 26/2000, actualizata,, cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 9-11, ap. 1, judetul Cluj.Numeste lichidator in cauza societatii Cabinetul Individual de Insolventa H H.Pronuntata in sedinta publica azi, 31 mai 2018," este minuta Judecatoriei Cluj.AMR este cea mai veche asociatie de magistrati din Romania. Ea a fost infiintata in anul 1993 ca o continuatoare a traditiilor si scopurilor Asociatiei Magistratilor si Avocatilor (AMA), creata in 1933, si a carei activitate a incetat in timpul regimului comunist, potrivit site-ului ONG-ului.Surse din magistratura au aratat pentruca toti membrii AMR din Cluj au demisionat in semn de protest fata de actiunile AMR din ultimul an. "Este vorba de implicarea AMR in modificarea Legilor Justitiei si a Codurilor Penale in detrimentul magistratilor, in atacarea repetata a procurorilor si in sustinerea publica a unor puncte de vedere promovate de persoane cercetate penal", ne-a declarat un magistrat sub protectia anonimatului.De altfel, mai multi membri ai UNJR si AMR din alte filiale din tara ar fi demisionat in ultima perioada din aceleasi motive.