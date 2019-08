Alistar, membru CSM, o critica pe Birchall pentru interventia in cazul Caracal si ii cere demisia

Ziare.

com

"Am vazut zilele acestea ca ministrul justitiei Ana Birchall a anuntat rezultatul expertizei IML privind identificarea ramasitelor umane ca apartinand Alexandrei Maceseanu. Aceasta informatie este destinata exclusiv entitatii care e procesionala. Desi pot sa inteleg uman, am avut o stare de contrarietate profesional.Ca atare, am continuat convorbirea pe mesaje (pornita de la reprosurile domniei sale) . Si am aflat ca este legat de atributia data de art 62 din legea 304/2004, adica pentru toata lumea faptul ca procurorii se afla sub autoritatea Ministrului Justitiei, si ca acesta poate cere socoteala", a scris membrul CSM, Victor Alistar, pe Facebook Potrivit reprezentantului societatii civile in CSM, ministrul Justitiei si-a asumat rezultatul expertizei, proba intr-un dosar."Si acum vin si intreb:1. Doamna Ana Birchall era ministrul Justitiei si in mai, si in iunie si in iulie 2019. Ce a facut in aceasta perioada in dosarul privind disparitia Luizei?2. Isi asuma ca nefacand nimic (desi si-a asumat prerogativa directa de autoritate asupra procurorilor, cum am vazut mai sus) situatia Alexandrei Maceseanu este si vina ei morala?3. Isi asuma gravele disfunctii in sistemul parchetelor privitoare la siguranta cetateanului si aplicarea politicii penale a statului, combaterea crimei organizate? Daca da, cum?4. Primul-ministru in functie Viorica Dancila a declarat ca nu tolereaza incapacitatea statului de a asigura siguranta cetateanului.Dat fiind ca inactiunea si dezinteresul ministrului de resort, Ana Birchall, pentru aceasta tematica timp de trei luni (exact cat a durat si inactiunea in cazul Luizei), cum va reactiona doamna ministru la aceasta situatie de fapt? (cu 'ignor' la premier, cu scuze necredibile, cu impetuozitate nerelevanta pentru opinia publica, sau cu o demisie de onoare? (dat fiind ca trei luni de mandat nu a interesat-o si ca a explodat aceasta situatie sub autoritatea ei asumata) ", a mai scris Alistar.Membrul CSM mai spune ca nicio campanie electorala pentru prezidentiale si nici imaginea de "rezolvator" de probleme a ministrului nu sunt valabile daca nu isi asuma nimeni o decizie politica pentru moartea Alexandrei, deoarece, a punctat Alistar, "statul, ministerul si parchetele au fost indolente"."Treceti de la vorbe la fapte ca sa va creada lumea! Ce este evident nu se poate trece cu vederea! Demisia asumata a cui are sarcina responsabilitatilor!", a mai scris Alistar.Surse judiciare au precizat, ca anchetatorii i-au transmis, vineri, ministrului Justitiei ca ADN-ul este al Alexandrei, iar ulterior, Ana Birchall a informat familia minorei. Anuntul a fost facut ulterior si de Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei.