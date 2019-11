Ana Birchall explica ce a facut in legatura cu permisia acordata lui Dragnea de a iesi din inchisoare

Ziare.

Ea a spus, insa, ca recompensa de 24 de ore este data conform legii."Recompensa de 24 de ore este acordata conform legii, dar in urma discutiilor aparute in spatiul public, eu am vorbit imediat cu directorul ANP si l-am rugat sa imi faca o informare. Astept aceasta informare. Cand o sa o primesc, o sa o comunic", a spus Ana Birchall, luni dimineata, la sediul MJ.Intrebata daca nu ar fi trebuit sa intervina inainte de acordarea permisiei, Birchall a explicat ca ministrul Justitiei nu face parte din nicio comisie care ia astfel de hotarari."Cine critica poate citeste si legea si regulamentele. Ministrul Justitiei nu are nicio prerogativa, nu face parte din nicio comisie sa acorde sau nu anumite recompense. Dar cred ca este obligatia ministrului Justitiei ca atunci cand sunt semne de intrebare in spatiul public sa incerce sa lamureasca acest lucru.Am incercat sa discut cu directorul ANP, sa solicit normal o informare, sa imi explice ce s-a intamplat. Va garantez ca ministrul Justitiei nu are nicio treaba cu acordarea sau neacordarea unor recompense. Este treaba ANP-ului impreuna cu penitenciarele respective", a completat ministrul Justitiei.Amintim ca seful ANP a dispus, la solicitarea ministrulului Justitiei verificari la Penitenciarul Bucuresti-Rahova , dupa permisia care i-ar fi fost acordata lui Liviu Dragnea."Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public cu privire la modalitatea de acordare a unei recompense cu permisiunea de iesire din penitenciar pentru o durata de 24 de ore, la solicitarea ministrului Justitiei, Ana Birchall, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor a dispus efectuarea in regim de urgenta a verificarilor care se impun la Penitenciarul Bucuresti-Rahova", se arata intr-un comunicat de presa transmis, sambata dupa-amiaza, de ANP.Dragnea se afla la Penitenciarul Rahova, fiind condamnat la 3 ani si 6 luni de detentie in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea ar fi solicitat o permisie de o zi, cu ocazia aniversarii sale, iar in spatiul public au aparut informatii ca a iesit din penitenciar pentru 24 de ore, lucru care nu a fost nici pana acum confirmat oficial.