Ana Birchall a convocat pentru prima oara Comisia MCV. Iata ce s-a stabilit

Conform unui comunicat de presa al MJ, agenda discutiilor a inclus stabilirea pasilor necesari pentru elaborarea unui plan de actiune cu masuri concrete pentru indeplinirea obiectivelor de referinta ale MCV, demers absolut necesar pentru ridicarea acestui mecanism."A fost astfel relansat dialogul si procesul de consultare pe plan intern in vederea obtinerii unui consens national pentru realizarea obiectivelor MCV", potrivit sursei citate."In cadrul intalnirii de azi, am pus bazele unui dialog onest, transparent, cu buna-credinta si loialitate, intre toate institutiile, reprezentand toate cele trei puteri ale statului, precum si cu asociatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor, pentru stabilirea pasilor de urmat si a masurilor concrete in vederea finalizarii Mecanismului de Cooperare si Verificare.. Sunt convinsa ca numai lucrand impreuna vom putea finaliza MCV intr-un termen predictibil si demonstra sustenabilitatea reformelor promovate si ireversibilitatea progreselor obtinute in domeniul justitiei, pentru a asigura domnia legii. Multumesc tuturor celor prezenti astazi pentru deschiderea la dialog si disponibilitatea de a colabora pentru atingerea obiectivului nostru comun - ridicarea MCV", a declarat ministrul Justitiei, Ana Birchall, citata in comunicat.In cadrul intalnirii s-a stabilit, intre altele, ca reuniunile Comisiei MCV sa aiba loc trimestrial sau ori de cate ori este nevoie. In plus, la acestea trebuie sa participe cu statut de invitati permanenti si asociatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor, precum si reprezentanti ai Senatului si ai Camerei Deputatilor.urmand ca pe baza acestora sa fie elaborat un calendar integrat de masuri / plan de actiune care va contine masurile si actiunile necesare pentru indeplinirea fiecarei recomandari, responsabili, resurse necesare si termene pentru realizarea respectivelor actiuni, avand ca obiectiv ridicarea MCV", se mai arata in comunicat.De asemenea, s-a stabilit infiintarea unui grup interinstitutional, "cu participarea asociatiilor profesionale, care sa identifice solutiile care pot intruni un larg consens pentru modificarea legilor justitiei si care sa sprijine activitatea Comisiei MCV"."Grupul de lucru interinstitutional privind punerea in acord a Codului penal si a Codului de procedura penala cu deciziile Curtii Constitutionale isi va continua separat activitatea sub egida Comisiei MCV", potrivit documentului.In fine, s-a stabilit si o metodologie de consultare rapida in situatii de urgenta, pe cale electronica, a membrilor Comisiei MCV, a asociatiilor profesionale a judecatorilor si procurorilor si a reprezentantilor Parlamentului Romaniei.De mentionat ca este posibil ca azi sa fie ultima zi de mandat a Anei Birchall, pentru ca la aceasta ora in Parlament se da votul pentru Guvernul Orban, iar in locul ei ar putea veni Catalin Predoiu.