Ana Birchall a discutat un tratat cu China pentru aducerea in tara a detinutilor romani

Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei, Birchall a avut intrevederi cu ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Jiang Yu, precum si cu o delegatie chineza prezenta pentru consultari consulare la Ministerul Afacerilor Externe. Intalnirile au avut loc in contextul aniversarii a 70 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice romano-chineze.Ministerul Justitiei precizeaza ca pe agenda discutiilor s-au aflat teme de interes precum cooperarea in domeniul justitiei, cu accent pe posibilitatea incheierii unui tratat bilateral in materia transferarii persoanelor condamnate, in contextul in care mai multi cetateni romani aflati in detentie in Republica Populara Chineza au formulat cereri de a fi adusi pentru continuarea executarii pedepsei in Romania."Avand in vedere ca intre Romania si Republica Populara Chineza nu exista un tratat privind transferarea persoanelor condamnate, intalnirea de astazi a reprezentat un moment foarte important atat pentru identificarea unor solutii practice si stabilirea unor pasi concreti pentru transferarea cetatenilor romani aflati in detentie in China, cat si pentru demararea negocierilor in vederea incheierii unui tratat bilateral in aceasta materie. Ministerul Justitiei continua eforturile pentru transferarea in Romania, in regim de urgenta, a cetatenilor romani condamnati pe teritoriul chinez", a declarat ministrul Birchall, potrivit comunicatului.