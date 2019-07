Ana Birchall cere sa fie luati inapoi banii de la infractori: Recuperarea fiecarui leu furat statului roman sa fie o prioritate

Despre confiscarea extinsa

Ziare.

com

Este vorba de proiectul "". In prima zi de dezbateri, au mai fost prezenti procurorul general interimar al Romaniei, Bogdan Licu, vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nicolae Solomon, si Florin Deac, membru al CSM.Problema recuperarii prejudiciilor este intens discutata in ultimii ani, dupa ce statul a reusit sa recupereze sume mici in marile dosare de coruptie, cum sunt cazurile privatizarii ICA - Dan Voiculescu, Rompetrol - Dinu Patriciu, Hidroelectrica - Codrut Seres, sau cazurile devalizarii RAFO - Marian Iancu si Ovidiu Tender.In deschiderea lucrarilor, Birchall a salutat parteneriatul dintre PICCJ si ANABI, potrivit unei postari pe Facebook."Recuperarea prejudiciilor si a produsului infractiunii reprezinta o prioritate pentru agenda publica, costul criminalitatii fiind resimtit de cetateni si reflectat inclusiv in modul in care este perceput sistemul judiciar, in ansamblu sau.", declara Ana Birchall.Ministrul a punctat transpunerea instrumentelor de cooperare internationala in ceea ce priveste masurile asiguratorii si confiscarea speciala sau extinsa, "fie ca vorbim de conventiile ONU privind coruptia sau criminalitatea transfrontaliera, fie de cele ale Consiliului Europei, ori de regulamentele si directivele europene".Ana Birchall a lansat participantilor la conferinta invitatia de a contribui alaturi de conducerea Ministerului Public si ANABI la creionarea liniilor de actiune comuna pe termen scurt si mediu."In baza concluziilor acestui eveniment, Ministerul Justitiei, prin ANABI, va initia consultari cu toti partenerii institutionali in vederea promovarii si aprobarii unui cadru strategic unitar privind recuperarea creantelor provenite din infractiuni", a spus in incheiere ministrul justitiei, Ana Birchall.