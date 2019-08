Ana Birchall explica de ce a informat-o personal pe mama Alexandrei despre rezultatul IML: Au fost discutii de la mama la mama

Ziare.

Birchall a spus, intr-o interventie telefonica la Antena3, ca in tot acest timp a pastrat legatura cu parintii Alexandrei si nu a dorit ca ei sa afle vestea din presa.Totodata, ministrul Justitiei a declarat ca nu a incalcat legea, iar gestul sau a fost unul normal si moral, o discutie de la mama la mama."Din punct de vedere legal s-a respectat legea. E o informatie de interes public,a fost un gest normal si moral. Eu am pastrat o legatura stransa cu familia, cu Alex Cumpanasu si i-am promis mamei ca indiferent de rezultat, de ora la care va fi dat, eu ii voi da telefon sa nu afle de la tv. Mi-am respectat promisiunea.A fost cel mai greu telefon pe care l-am dat. Au fost discutii de la mama la mama, de la parinte la parinte. In asemenea situatii a fost o obligatie morala, un minim gest de respect fata de parintii Alexandrei", a declarat Ana Birchall.Alexandru Cumpanasu, seful ONG-ului Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei, care este unchiul Alexandrei, una dintre victimele de la Caracal, a anuntat, vineri seara, ca oasele gasite in casa lui Gheorghe Dinca apartin fetei.El a spus ca ministrul Justitiei, Ana Birchall, i-a anuntat pe membrii familiei Alexandrei. "Ministrul Justitiei l-a anuntat pe varul meu de rezultat. Se confirma. Vestea a ajuns la familie. ADN-ul Alexandrei e in acea cenusa. De aici incolo va incepe razbunarea pe care nu cred ca si-o doreste niciunul din cei care mi-au omorat nepoata", a declarat unchiul Alexandrei, vineri seara, la Antena3.Membrul CSM Victor Alistar a criticat-o insa pe Ana Birchall, ministru al Justitiei, pentru ca a informat familia Alexandrei despre rezultatul IML si a precizat ca trebuie sa isi asume si faptul ca situatia "a explodat" sub autoritatea sa si i-a cerut demisia pentru "inactiune si dezinteres" "Am vazut zilele acestea ca ministrul Justitiei Ana Birchall a anuntat rezultatul expertizei IML privind identificarea ramasitelor umane ca apartinand Alexandrei Maceseanu. Aceasta informatie este destinata exclusiv entitatii care e procesionala. Desi pot sa inteleg uman, am avut o stare de contrarietate profesional.Ca atare, am continuat convorbirea pe mesaje (pornita de la reprosurile domniei sale) . Si am aflat ca este legat de atributia data de art 62 din legea 304/2004, adica pentru toata lumea faptul ca procurorii se afla sub autoritatea Ministrului Justitiei, si ca acesta poate cere socoteala", a scris membrul CSM, Victor Alistar, pe Facebook.