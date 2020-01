Ana Birchall ii cere demisia Liei Savonea, dupa ce CCR nu i-a dat castig de cauza: Am reusit sa ii impiedic jocul marsav!

Ziare.

com

Reactia Anei Birchall vine dupa ce CCR a hotarat, miercuri, ca nu a existat conflict juridic de natura constitutionala intre Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) si Ministerul Justitiei, sesizat in perioada in care ministru era Ana Birchall."Sper ca va avea decenta sa demisioneze!," scrie fostul ministru al Justitiei pe Facebook, dupa aflarea vestii de la CCR.Ana Birchall mai arata ca, in calitate de ministru al Justitiei, i-a reprosat in repetate randuri Liei Savonea lipsa de transparenta si de predictibilitate in stabilirea sedintelor plenului CSM, care sa-i permita participarea in calitate de membru de drept CSM, asa dupa cum s-ar fi putut observa cu usurinta, pentru ca avea misiunea de a asigura un "anumit vot"."Doamna Savonea urmarea programul meu si stabilea sedintele de plen netransparent, abuziv, fara respect fata de principiul unei cooperari loiale interinstitutionale, doar-doar nu voi putea participa, astfel incat sa nu-mi pot exercita dreptul de vot pe teme extrem de importante privind bunul mers al justitiei!Cu toate aceste sicane, am reusit sa ii impiedic jocul marsav!Este de notoritetate publica (sic!) ca, dupa sicane repetate la adresa mea, pe 8 octombrie, dupa a saptea incercare esuata de a o impune pe Adina Florea in fruntea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie, Lia Savonea a denuntatdin cadrul CSM generata de lipsa cvorumului de la sedintele de plen, anuntand ca va sesiza CCR in privinta unui conflict juridic de natura constitutionala generat de actiunile mele in calitate de ministrul al Justitiei," aminteste Ana Birchall.I.S.