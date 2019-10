Ana Birchall ii trimite o noua scrisoare Liei Savonea in care ii cere socoteala pentru modificarile propuse la Legea ANI

Scrisoarea Anei Birchall:

Ce spunea Cazanciuc

Solicitarile Anei Birchall vin dupa ce CSM a acuzat "gravele dezinformari din mass-media" cu privire la acest proiect.a publicat mai multe modificari legislative propuse de CSM, pentru un proiect de lege care urma sa fie initiat de senatorul PSD, Robert Cazanciuc.Propunerile CSM au fost transmise direct lui Cazanciuc, dar care ulterior a renuntat la promovarea proiectului de lege. Birchall ii cere acum Liei Savonea sa-i comunice de unde stia de aceasta inititiva, care este temeiul legal si regulamentar al initierii unui astfel de demers si de ce a trimis direct la Senat modificarile.Legea CSM stabileste ca, in astfel de cazuri, CSM trebuie sa trimita propunerile la Ministerul Justitiei, care le inainteaza la Parlament, CSM neavand drept de initiativa legislativa.Ana Birchall este luni si marti la Luxemburg, la lucrarile Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI). Surse judiciare au explicat pentruca aceasta scrisoare a fost trimisa la CSM in cursul diminetii de luni."Urmare comunicatului Consiliului Superior al Magistraturii publicat pe site-ul institutiei in data de 3 octombrie 2019 relativ la gravele dezinformari din mass-media pe marginea unei propuneri legislative initiate de Consiliul Superior al Magistraturii si avand in vedere continutul comunicatului,In cursul zilei de luni, explicatii similare a cerut si Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).Fostul presedinte al Comisiei Juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, a explicat pentru Europa Libera , intr-o declaratie facuta pe 2 octombrie, cum s-a ajuns la acest proiect."Eu am dorit simplificarea modului de depunere a declaratiilor de avere si de interese. De acesta initiativa a auzit CSM-ul, care a intrebat instantele de judecata cum ar trebui depuse si completate.Am primit propunerile lor, dar nu le pot face publice, deoarece nu am depus inca initiativa legislativa", declara Robert Cazanciuc, fara sa precizeze de unde a auzit CSM de initiativa sa.Propunerile din partea instantelor au fost discutate intr-o Comisie a CSM si au fost aprobate, in ciuda opozitiei catorva judecatori. Legea spune ca aceste modificari trebuie discutate in Plenul Consiliului, care ar fi trebuit sa sesizeze Ministerul Justitiei cu oportunitatea modificarii unei legi.Propunerile ar fi fost discutate doar in Comisie si lucrarea a fost inaintata Comisiei juridice direct, prin presedintele CSM.