Ana Birchall pleaca de la Ministerul Justitiei: Se plange ca a lucrat sub asediu continuu, fara bani si fara secretar de stat

Mandat dificil: Nu aveam un leu in buget

Probleme pentru noul ministru

"Am facut un bilant, avem un raport de activitate. Deci fizic au fost cateva luni, 6 luni de zile nu este asa mult, dar din punct de vedere al intensitatii si tot ce am facut noi... cu siguranta se simt mai multe luni.Pot sa va spun ca plec din fruntea ministerului cu fruntea sus, in aceasta perioada nu am facut decat sa respect juramantul pe care l-am depus, am asigurat o buna functionare a ministerului si institutiilor cu care colaboram, am asistat numeroase autoritati inclusiv din alte state, am semnat sute de acte normative, ne-am indeplinit datoria (...) desi de multe ori ministerul a fost sub asediu si in ciuda multor presiuni si diverse interese, cred ca am asigurat domnia legii", a declarat Ana Birchall, marti dimineata, la sediul MJ.Intrebata daca are sfaturi pentru noul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, Birchall a spus ca nu isi permite, insa spera ca "lucrurile bune pe care le-am inceput sa fie continuate".Ea a mentionat ca a deblocat un proiect de informatizare, iar pe 5 decembrie are loc ultima achizitie de calculatoare pentru instante: "Sa stiti ca nu este un lucru simplu. Nu s-a mai facut informatizare de 10 ani de zile la nivelul instantelor de judecata, de asta este un proiect important".Ea a mai spus ca mandatul sau a fost unul dificil si pentru ca nu a avut secretar de stat."Ministerul Justitiei - cel putin din punctul meu de vedere asa s-a simtit: a fost sub un asediu continuu. Eu va zic cum am simtit eu: aceste luni nu au fost simple, au fost dificile si din cauza ca eu nu am avut secretar de stat", a explicat fostul ministru.Intrebata daca a fost dificil din cauza ca i-a succedat lui Tudorel Toader, Birchall a replicat: "Nu vorbesc eu de mosteniri, pentru ca nici mie nu o sa-mi placa sa aud ca am lasat nu stiu ce mosteniri. Sigur ca mi-as fi dorit sa fac mai multe lucruri daca aveam timpul necesar, dar nu a fost o perioada usoara.Financiar, m-am trezit ca trebuie sa achit onorariile avocatilor si noi nu aveam un leu in buget. Nu m-a lasat dl Toader fara buget, dar asta a fost bugetul pe care l-am preluat".Intrebata care sunt cele mai importante probleme care raman pentru urmatorul ministru, Catalin Predoiu, Ana Birchall a precizat, printre altele, numirile de sefi la parchete si recomandarile MCV."Procedura care trebuie declansata pentru numirile la parchete. Eu am suspendat procedura care era in curs cand am venit eu, pentru ca am considerat ca in aceasta perioada era inca foarte multa tensiune in sistem (...)Mai sunt probleme care ar trebui rezolvate: lucruri pe parte administrativa, de strategie, recomandarile MCV.Ieri a fost Comisia MCV. Sper ca in trei saptamani sa se vina cu o analiza a fiecarei institutii in parte, astfel incat sa scapam de acest MCV. Sa fie obiectivul comun asumat si realizat, pentru ca este un obiectiv de tara", a detaliat fostul ministru.In fine, Ana Birchall a mai spus ca momentan nu a primit un raspuns din partea Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), in legatura cu informarea despre permisia acordata lui Liviu Dragnea. Ceremonia de preluare a mandatului de ministru al Justitiei de catre Catalin Predoiu are loc azi la ora 13:15, eveniment la care va participa si presedintele Klaus Iohannis.