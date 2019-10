Ana Birchall spune ca infractiuni precum violul sau rapirea nu ar trebui sa se prescrie

Ziare.

"Este o idee a mea ca si jurist. Eu consider ca asemenea infractiuni ar trebui sa fie imprescriptibile. Nu vreau sa para ca voi impune eu aceasta solutie de modificare legislativa, este o parere a mea, e o idee a mea, asa cum avem infractiunile de omor ca fiind imprescriptibile, eu consider ca si acest gen de infractiuni - violul, rapire, trafic de persoane si altele care tin de exploatarea minorilor - sa fie imprescriptibile. Deci, cu alte cuvinte, sa nu mai opereze prescriptia", a declarat miercuri Birchall.In plus, ministrul a spus ca "o sa fac aceasta consultare" si a facut apel la cei interesati sa trimita puncte de vedere in acest sens."Chiar fac un apel sa ne transmita puncte de vedere oricine se uita la noi", a completat ea.Ministrul Justitiei a confirmat azi ca a avut in cursul zilei de marti discutii cu procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila.A.D.