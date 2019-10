Birchall confirma ca a vorbit cu seful DIICOT: Mi-am exprimat nemultumirea si am cerut masuri ferme

Birchall, intalnire cu familia Melencu

a informat, marti, ca Felix Banila a avut discutii cu Ana Birchall si cu procurorul general interimar, Bogdan Licu , dupa ce luni, presedintele Klaus Iohannis i-a cerut sa demisioneze, iar Banila a refuzat sa faca acest lucru."Confirm ca mi-am exprimat nemultumirea, am solicitat masuri ferme pentru combaterea criminalitatii, traficului de fiinte umane, criminalitatea informatica si altele asemenea. Am cerut masuri ferme inclusiv pentru combaterea clanurilor pe care mass media le aduce in atentie.. Mi se pare de neacceptat un astfel de mod de actiune. Este important sa respectam legea, dar trebuie sa avem respect fata de suferinta", a declarat Birchall, miercuri dimineata.Intrebata de jurnalisti daca ia in considerare declansarea procedurii de revocare a procurorului-sef al DIICOT, Ana Birchall nu a dat un raspuns clar."O sa anunt fiecare pas la momentul respectiv. Sa nu speculam. Nu este un moment simplu, nu este un moment deloc usor pentru procurorul-sef Banila, dar orice institutie este dincolo de persoane", a precizat ministrul.Ministrul Justitiei a mai spus ca a avut "o discutie umana" cu familia Luizei Melencu."Familia Luizei Melencu a fost la mine, a fost o discutie umana. I-am ascultat in primul randul. Asta e oful meu: ca in aceasta perioada nu au vrut nimic altceva decat sa fie ascultati. Le-am promis ca atat cat tine de mine, o sa ma indeletnicesc astfel incat sa fie ascultati si sa afle adevarul. Asta este interesul nostru", a mentionat Ana Birchall.Totodata, ea a punctat ca i-a cerut procurorului general "o informare completa cu ce s-a intamplat vineri, pentru ca este inacceptabil"."Avem respect fata de lege, dar asta nu ne impiedica sa avem respect fata de tragedia unor oameni", a subliniat aceasta.Reamintim ca luni, presedintele Klaus Iohannis i-a cerut public sefului DIICOT sa demisioneze , avand in vedere modul dezastruos in care a gestionat cazul crimelor de la Caracal. In replica, marti dimineata, Felix Banila a transmis, prin intermediul unui comunicat de presa, ca nu va demisiona, dar ca va analiza cu atentie solicitarea sefului statului.Seful statului si-a exprimat nemultumirea in legatura cu mai multe aspecte, printre care si modul in care a fost tratata de procurorii DIICOT mama Luizei Melencu. Iohannis i-a invinovatit pe anchetatori ca prin modul in care procedeaza ridica suspiciuni si decredibilizeaza institutiile implicate in ancheta.Mama Luizei Melencu, una dintre victimele de la Caracal, a reclamat ca ea si familia ei sunt "tratati ca ultimii oameni".Mai multi jandarmi si politisti s-au prezentat, vineri dupa-amiaza, in localitatea Diosti, la locuinta familiei Melencu, pentru a o duce pe mama Luizei la DIICOT, urmand sa ii fie prelevate noi probe biologice.Femeia a refuzat sa mearga, iar bunicul fetei a amenintat ca isi da foc si si-a turnat combustibil pe haine. Barbatul a suferit pusee de hipertensiune, ambii fiind transportati la spital.Politia Romana a anuntat, vineri seara, ca mandatul de aducere nu a putut fi pus in aplicare, data fiind starea de sanatate a femeii, confirmata de medicii de la Spitalul Judetean Craiova.Ulterior, Monica Melencu a fost de acord sa i se recolteze probe biologice pentru un nou test ADN. Ea s-a prezentat, luni, la sediul Politiei Romane pentru a-i fi prelevate probe biologice pentru stabilirea profilului genetic mitocondrial.Apoi, femeia a anuntat, dupa o intalnire cu Bogdan Licu, ca a depus o plangere penala la Parchetul General."Am simtit ca vorbim cu un om, nu cu un procuror general, un om care a putut sa faca distinctia intre teroare si omenie", a declarat Monica Melencu, la iesirea din sediul Parchetului General.Bunicul Luizei a explicat ca au depus o plangere la Parchetul General, insa avocatul familiei, Tonel Pop, a refuzat sa spuna impotriva cui a fost depusa aceasta plangere.A.D.