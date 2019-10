Birchall: Convoc in regim de urgenta Comisia MCV. E momentul sa concepem plan de actiune

Ziare.

"Romania e pregatita sa-si asume rol activ in consolidarea constructiei europene in cadrul careia justitia ocupa rol central avand ca pilon central cooperarea judiciara bazata pe incredere reciproca.In acest sens, am decis ca in temeiul Hotararii Guvernuluui 216/2012 sa convoc in regim de urgenta Comisia MCV in care sunt reprezentate toate institutiile care au un cuvant de spus in ce priveste buna functionare a Justitiei din Romania. Fac apel sa se raspunda pozitiv la invitatia pe care o voi trimite imediat dupa conferinta de presa", a declarat Ana Birchall.Aceasta Comisie va fi, potrivit ministrului, cea mai extinsa si reprezentativa reuniune a comisiei MCV la nivel national."E momentul sa concepem un plan de actiune cu termene stranse pentru implementarea recomandarilor pe care sa le discutam cu Comisia Europeana si de care sa ne tinem", a explicat Birchall.Fiecare institutie care va face parte din comisie trebuie sa isi faca propria analiza, sa vina cu masuri pentru implementarea recomandarilor din raportul MCV."Desi urmeaza un an electoral intens, sunt de parere ca interesul Romaniei e mai presus de cel eelctoral si impreuna putem sa stabilim ce avem de facut", mai puncteaza Birchall.Comisia Europeana a adoptat astazi cel mai recent raport privind evolutia situatiei din Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, in contextul angajamentelor asumate de aceasta tara in cadrul mecanismului de cooperare si de verificare (MCV).In timp ce Romania este aspru criticata, pentru Bulgaria CE recomanda ridicarea MCV . Vecinii nostri au fost monitorizati pe aceeasi perioada ca si noi si de multe ori s-a pus in discutie decuplarea tarii noastre de ei, pentru ca eram cu mult inainte in ce priveste reformele. Iata ca lucrurile s-au inversat dramatic in ultimii 3 ani, de cand a ajuns PSD la putere. In raportul de o duritate fara precedent se constata ca, din noiembrie 2018 (de la raportul anterior) pana in prezent, Comisia e trebuit in numeroase randuri sa isi exprime ingrijorarile fata de masurile luate la Bucuresti in domeniul Justitiei si al luptei anticoruptie."De fiecare data, Comisia a constatat o involutie fata de progresele inregistrate in anii precedenti, situatie care constituie o sursa de preocupare majora.Comisia regreta faptul ca Romania nu a pus in aplicare recomandarile suplimentare formulate in noiembrie 2018, care erau in deplina concordanta cu pozitiile exprimate de celelalte institutii in aceasta privinta. Recomandarile respective trebuie puse in aplicare daca se doreste repunerea procesului de reforma pe calea cea buna si reintrarea pe traiectoria incheierii MCV, astfel cum se prevedea in raportul din ianuarie 2017", arata Comisia Europeana.