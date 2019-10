Birchall ii scrie din nou Liei Savonea si ii arata ca CSM risca sa nu aiba sediu in viitorul Cartier al Justitiei

Prima scrisoare

In cazul in care Lia Savonea opteaza pentru un sediu in viitorul "Cartier al Justitiei", cei 18 milioane de euro vor fi redirectionati catre instantele de judecata, care au fonduri insuficiente.In cazul in care sefa CSM insista pentru un sediu nou, Consiliul nu va mai avea un imobil in Cartierul Justitiei.Scrisoarea Anei Birchall a fost trimisa pe 16 octombrie 2019. Este a doua oara cand ministrul Justitiei ii scrie Liei Savonea pe aceasta tema.," se arata in documentul din 30 septembrie.In documentul transmis ieri, Birchall precizeaza ca Guvernul a intocmit Strategia Fiscal Bugetara pentru perioada 2019-2021, care prevede la capitolul "Politica in domeniul Justitiei" - finantarea Cartierului pentru Justitie."Aceeasi strategie fiscal bugetara nu face nicio referire la achizita unui sediu separat pentru CSM in afara Cartierului Justitiei, indiferent de sursa posibila de finantare (buget de stat, fonduri nerambursabile etc.). O astfel de prevedere nu putea fi inclusa in Strategie, deoarece ar fi fost contrara principiului eficientei utilizarii fondurilor publice limitate - indiferent de sursa - si celui al gestionarii prudente a resurselor bugetare, prevazute de Legea 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetara", arata ministrul Justitiei.Birchall reaminteste ca principiul evitarii dublei finantari este reglementat la nivel comunitar, prin Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006, cu impact comunitar asupra gestionarii nationale a fondurilor nerambursabile.Pe de alta parte, finantarea Cartierului pentru Justitie se va asigura prin fonduri rambursabile (imprumut de la Banca Mondiala si cofinantare din bugetul de stat), acestea din urma fiind instrumente financiare mai oneroase decat fondurile nerambursabile, ".""In acest context, subliniem inca o data faptul ca, daca CSM nu va fi inclus in Nota Conceptuala a Cartierului pentru Justitie aflata in prezent in curs de definitivare, nu va putea fi inclus nici in etapele subsecvente de proiectare si executie care au la baza Nota Conceptuala si care se vor derula in anii urmatori cu finantarea de la Banca Mondiala.Astfel, CSM nu va mai putea face parte din cadrul proiectului Cartierul pentru Justitie, alaturi de celelalte institutii beneficiare, printre care se numara chiar si institutiile aflate in coordonarea CSM, respectiv Institutul National al Magistraturii, Scoala Nationala de Grefieri si Inspectia Judiciara.In concluzie, va adresam rugamintea de a analiza aspectele suplimentare prezentate anterior si de a ne comunica daca decizia CSM este aceea de a fi parte in continuare din cadrul proiectului Cartierul pentru Justitie sau de a finaliza procedura de achizitie a unui nou sediu in afara Cartierului."