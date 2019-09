Birchall ii scrie Liei Savonea ca CSM primeste un sediu nou in "Cartierul Justitiei" si sa nu arunce 18 milioane de euro pentru achizitia unui imobil

Sursa: Scrisoarea Anei Birchall

In cazul in care Lia Savonea opteaza pentru un sediu in viitorul "Cartier al Justitiei", cei 18 milioane euro vor fi redirectionati catre instantele de judecate care au fonduri insuficiente.Scrisoarea Anei Birchall a fost transmisa luni membrilor CSM. Potrivit unor surse din magistartura, un numar de 7 membri ai Consiliului au facut o cerere catre Lia Savonea in care ii cer sa renunte la ideea achizitiei un sediu, iar CSM sa primeasca un imobil in "Cartierul Justitiei".Scrisoarea Anei Birchall vine dupa ce saptamana trecuta ministrul Justitiei a avut o intalnire cu presedintele CSM si sefii curtilor de apel din tara."Va rugam sa luati o decizie, proiectul Cartierul pentru Justitie este intarziat si nu poate avansa pana nu se primeste un raspuns clar din partea dumneavoastra.Asadar, daca CSM va opta pentru achizitia unui nou sediu in anul 2019 in baza procedurii pe care o deruleaza, nu se va putea finanta in paralel proiectarea avansata a unui alt sediu CSM in cadrul proiectului," scrie Ana Birchall.In cazul redirectionarii sumei de 18 milioane euro, alocata pentru achizitia unui sediu, aceasta poate fi alocata la rectificarea bugetara catre alti ordonantori de credite."In situatia in care se considera ca aceasta suma nu va mai fi angajata, respectiv cheltuita de catre CSM, se poate foarte usor realoca catre Ministerul Justitiei, la titlul de cheltuielipentru instantele de judecata care nu au fonduri suficiente, iar o asemenea suma va rezolva alte probleme de investitii ale acestora.," explica Birchall.Potrivit ministrului Justitiei, toate cladirile din coordonarea CSM-ului, respectiv Institutul National al Magistraturii, Scoala Nationala de Grefieri si Inspectia Judiciara, sunt parte din proiectul "Cartierului pentru Justitie." In aceasta situatie ar fi greu d eexplicat de ce CSM nu are un sediu in acest proiect urban.," cere Ana Birchall.