Birchall: Ma amaraste raportul MCV. Se remarca in maniera pozitiva demersurile pe care le-am promovat pe mandatul meu

"Personal, ma amaraste acest raport. Din punct de vedere al activitatii Ministerului Justitiei, in partea a doua, pe mandatul meu, se remarca intr-o maniera pozitiva demersurile pe care le-am promovat", a declarat ministrul Ana Birchall.Ministrul a mai spus ca Guvernul Romaniei, prin Ministerul Justitiei, a prezentat la nivel "tehnic, obiectiv si cuprinzator" Comisiei Europene progresele din ultimul an."Sigur ca ne-am fi dorit cu totii un raport mai bun", a mai spus Ana Birchall.Birchall a mentionat ca a luat nota de evaluarea Comisiei Europene privind stadiul indeplinirii celor 12 recomandari din raportul din ianuarie 2017 si a celor opt recomandari suplimentare din raportul din noiembrie 2018."Raportul recunoaste indeplinirea doar a doua recomandari din cele 12 formulate in 2017 (cea privind activitatea Agentiei Nationale de Adminsitrare a Bunurilor Indisponibilizate - ANABI, institutie aflata in subordinea Ministerului Justitiei, si cea referitoare la modul de implementare de catre ANI a sistemului informativ PREVENT).e recunoaste, totodata, continuarea progreselor in cadrul recomandarilor nr. 3 si nr. 5 din 2017. Dupa cum ati observat si dumneavoastra, raportul este critic in ceea ce priveste cele 8 recomandari formulate cu ocazia raportului MCV din noiembrie 2018", a declarat ministrul Justitiei.Ana Birchall remarca faptul ca pentru perioada in care ea a condus Ministerul Justitiei, sunt aprecieri explicite in raportul MCV."Tonalitatea raportului distinge clar doua perioade: noiembrie 2018 - aprilie 2019 si aprilie 2019 - prezent. In ceea ce priveste activitatea Guvernului Romaniei, prin Ministerul Justitiei, in ceea ce priveste a doua perioada analizata in raport sunt cel putin sapte aprecieri pozitive explicite la ministrul Justitiei sau la Ministerul Justitiei, cu titlu de exemplu:'in iulie 2019 ministrul Justitiei si-a exprimat intentia de a identifica solutii legislative corespunzatoare in consultare cu sistemul judiciar si cu Parlamentul, in cadrul unui nou proces structurat de consultari'. Acelasi raport mentioneaza in termeni de progres faptul ca 'la nivelul Ministerului Justitiei, un grup de lucru, in consultare cu tpate organele judiciare si asociatiile profesionale ale magistratilor si au o analiza in evaluare'", A mai spus Birchall.Comisia Europeana a adoptat astazi cel mai recent raport privind evolutia situatiei din Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, in contextul angajamentelor asumate de aceasta tara in cadrul mecanismului de cooperare si de verificare (MCV).In timp ce Romania este aspru criticata, pentru Bulgaria CE recomanda ridicarea MCV . Vecinii nostri au fost monitorizati pe aceeasi perioada ca si noi si de multe ori s-a pus in discutie decuplarea tarii noastre de ei, pentru ca eram cu mult inainte in ce priveste reformele. Iata ca lucrurile s-au inversat dramatic in ultimii 3 ani, de cand a ajuns PSD la putere. In raportul de o duritate fara precedent se constata ca, din noiembrie 2018 (de la raportul anterior) pana in prezent, Comisia e trebuit in numeroase randuri sa isi exprime ingrijorarile fata de masurile luate la Bucuresti in domeniul Justitiei si al luptei anticoruptie."De fiecare data, Comisia a constatat o involutie fata de progresele inregistrate in anii precedenti, situatie care constituie o sursa de preocupare majora.Comisia regreta faptul ca Romania nu a pus in aplicare recomandarile suplimentare formulate in noiembrie 2018, care erau in deplina concordanta cu pozitiile exprimate de celelalte institutii in aceasta privinta. Recomandarile respective trebuie puse in aplicare daca se doreste repunerea procesului de reforma pe calea cea buna si reintrarea pe traiectoria incheierii MCV, astfel cum se prevedea in raportul din ianuarie 2017", arata Comisia Europeana.