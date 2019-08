Birchall prezinta ce va contine OUG anuntata de Dancila, care ii vizeaza pe criminali, violatori si pedofili

LIVETEXT

Dancila a abandonat ideea referendumului

Potrivit unui anunt al Ministerului Justitiei, un grup de lucru din minister a analizat legislatia penala si procedural penala in cazul infractiunilor grave si foarte grave, contra persoanei, in special in situatiile in care sunt afectate viata, libertatea si integritatea corporala si sexuala.Declaratiile de presa al Anei Birchall incep la ora 15:00. Premierul Viorica Dancila a declarat la inceputul lunii august ca isi doreste sanctiuni drastice si inasprirea legislatiei penale pentru criminali, violatori si pedofili si ca, in acest sens, va da o ordonanta de urgenta."Am spus ca vreau sanctiuni drastice pentru criminali, violatori si pedofili.Voi da OUG pentru instituirea pedepsei cu inchisoarea pe viata, respectiv inasprirea pedepselor pentru aceste fapte. Am zero toleranta pentru lipsa de umanitate si lipsa de respect fata de cetatean", a spus prim-ministrul Viorica Dancila.Anuntul premierului a fost facut dupa ce anterior declarase ca analizeaza posibilitatea convocarii "unui referendum de consultare a romanilor pentru inasprirea drastica a pedepselor pentru crima, viol, pedofilie".