Birchall raspunde "minciunilor aruncate in spatiul public" de Lia Savonea: Adevarul are picioare lungi si o prinde din urma!

Contre pe regimul raportului MCV

Ce vrea Lia Savonea de la Birchall

"Este o vorba in popor: 'minciuna are picioare scurte'. Daca minciuna are picioare scurte, adevarul are 'picioare lungi' si o prinde din urma! Asa si cu minciunile aruncate in spatiul public de d-na Lia Savonea! Adevarul este exact cum am spus de la inceput: NU ministrul justitiei sau MJ stabileste termenul de raspuns sau regimul documentului transmis de Comisia Europeana, respectiv draftul raportului MCV!", afirma Ana Birchall, intr-o postare pe Facebook.Ea adauga ca presedintele CSM, Lia Savonea, datoreaza scuze."Banuiesc ca e inutil sa astept scuzele pe care d-na Savonea le datoreaza!", spune Birchall.Clasificarea raportului MCV, reclamata sambata de reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii, a generat o serie de contre intre doi fosti ministri de Justitie, Raluca Pruna si Tudorel Toader. In timp ce Pruna sustine ca draftul de raport vine gata clasificat, fiind considerat secret de serviciu de catre Ministrul Afacerilor Externe, Tudorel Toader sustine ca niciodata nu a primit astfel de documente care sa aiba caracter clasificat.Cand ofera explicatii despre procedura de consultare a raportului inaintea publicarii, Raluca Pruna vorbeste, insa, despre "document confidential". Ca urmare, Tudorel Toader a scris pe Facebook: "Poate sa-i explice cineva Ralucai Pruna diferenta dintre clasificat si confidential"."Lupta unora cu statul paralel, cutumele si regulile nescrise in relatiile cu partenerii ia uneori forme grotesti. Azi, CSM si MCV. CSM cere nici mai mult nici mai putin declasificarea draftului de raport MCV transmis de Comisia Europeana Ministererului Justitiei pentru comentarii. In plus, asa ca si Comisia Europeana sa stie ca nu e de joaca, CSM cere prelungirea termenului pentru a face comentarii - cu o saptamana.Cateva comentarii despre cum e de fapt cu consultarea prealabila a autoritatilor romane in privinta raportului MCV:1. Intotdeauna, draftul de raport a fost trimis ca document confidential partii romane, pentru comentarii factuale. Nu a existat exceptie. Acest raport trebuie adoptat de colegiul de comisari si prin urmare nu poate fi facut public inainte de data adoptarii. Nici macar ca asa vrea judecatorul Savonea.2. Intotdeauna termenul de consultare a autoritatilor romane a fost scurt. Este o chestiune de curtoazie consultarea autoritatilor romane si, pentru cine are uzanta relatiilor internationale, ar fi ridicola cererea de prelungire a termenului pentru ca CSM sa faca mise en scene'ul cu convocarea plenului. Plen pe care il ignora in chestiuni mult mai serioase, cand chiar e necesar acest lucru.3. Refuzul de a comenta pe motiv de clasificare, termen, week-end sau umori are o consecinta simpla: raportul va fi oricum adoptat, prin ratarea unei ocazii de a face comentarii factuale. Slava cerului ca nu e posibil sa sesizam CCR cu un conflict juridic de natura constitutionala intre CSM si Comisia Europeana, ca aceasta conducere a CSM asta ar fi facut (fara convocarea plenului CSM, cel mai probabil)", a scris, sambata Raluca Pruna pe Facebook.In plus, aceasta l-a atacat pe Tudorel Toader."Pentru un domn Toader, daca vi-l amintiti. Acum mai activ pe FB decat atunci cand era ministru si care isi inventeaza acum o biografie de mare luptator intr-ale transparentei. Ii sugerez ca, in buna traditie, sa stearga postarea in care spune ca niciodata draftul de raport MCV nu a fost confidential. E inexacta, ca sa fiu eleganta. Eu cred ca Toader nu a vazut vreun draft de raport MCV vreodata, ca nu pare sa il fi interesat.Si inainte sa induca acum opinia publica in eroare si sa se bage in seama, ii reamintesc ca domnia sa tinea secret Raportul GRECO dupa ce fusese adoptat si ca numai presiunea publica enorma a facut sa fie 'declasificat'. Asa ca mai usor cu transparenta pe scari. Si mai usor cu lectiile pe FB si cu marile dezvaluiri - toate sunt istoria reinventata al unui mandat rusinos la Ministerul Justitiei", a mai scris Pruna.Fostul ministu al Justitiei Tuorel Toader a declarat, pentru Stiri pe surse, ca nu a primit astfel de documente clasificate."Se primeste draftul de raport fata de care pot fi facute observatii. Ulterior, se transmite forma finala. Nu am primit astfel de rapoarte clasificate", declarat Toader.Ulterior, Raluca Pruna a revenit cu precizari pe Facebook."Intotdeauna draftul de raport MCV vine deja clasificat la Ministerul Justitiei, fiind calificat secret de serviciu de catre ministerul de Ministerul Afacerilor Externe. Am vrut sa fiu eleganta cu Toader care fie nu stie ce spune, fie nu s-a uitat niciodata pe un astfel de draft, fie a incalcat obligatiile legale care decurg din calificarea unui document ca secret de serviciu. Si cu CSM care greseste tinta atacului", a mai scris Pruna pe pagina sa de Facebook.Tudorel Toader, a scris, intr-o postare pe Facebook. "Poate sa ii explice cineva Ralucai Pruna care este diferenta dintre clasificat si confidential, asa simplu ca sa inteleaga?".Repezentantii CSM anuntau ca Ministerul Justitiei a solicitat, vineri seara, ca pana sambata la pranz un membru al Consiliului sau un reprezentant autorizat sa participe la o intalnire pentru dezbaterea Raportului MCV pe 2019, informand totodata ca raportul are regimul unui document clasificat."Precizam ca este fara precedent si inadmisibil pentru exercitarea prerogativelor constitutionale ale Consiliului ca Raportul MCV sa poata fi consultat de catre membri in regimul unui document clasificat si intr-o perioada atat de scurta, aspect ce conduce la imposibilitatea exercitarii atributiilor de catre membrii care nu au acces la informatii clasificate", arata CSM.Institutia solicita public transmiterea prin intermediul MJ a solicitarii de prelungire a termenului acordat la o saptamana si declasificarea documentului pentru garantarea accesului la informatie al tuturor membrilor Consiliului.